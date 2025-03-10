Журналіст The Washington Post поставив Трампу запитання про Путіна і обстріли України — президент США різко відреагував

Трамп засудив журналіста за запитання про Путіна і війну — відео
Президент США Дональд Трамп різко відповів на запитання кореспондента The Washington Post про те, чи вважає він російські атаки на Україну проявом зневаги з боку російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер сказав, що представник медіа підірвав довіру до свого видання.
Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською у понеділок, 10 березня.
Діалог Трампа з кореспондентом WP
Трамп різко відреагував на запитання журналіста The Washington Post щодо того, чи вбачає він у діях Путіна зневагу до себе. Представник медіа запитав президента США:
— Чи ви вважаєте, що Путін проявляє зневагу до вас, атакуючи Україну?
На що Трамп, здивувавшись, перепитав:
— Хто, Путін? Він зневажає мене? Ви звідки?
Почувши відповідь, що представник медіа працює в Washington Post, Трамп відповів:
— Ви серйозно підірвали до себе довіру як до ЗМІ.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін не хотів починати війну в Україні. Також американський лідер сказав, що що Україна може не вижити "у будь-якому випадку".
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