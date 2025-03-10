Журналіст The Washington Post поставив Трампу запитання про Путіна і обстріли України — президент США різко відреагував

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп різко відповів на запитання кореспондента The Washington Post про те, чи вважає він російські атаки на Україну проявом зневаги з боку російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер сказав, що представник медіа підірвав довіру до свого видання.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською у понеділок, 10 березня.

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Трамп різко відреагував на запитання журналіста The Washington Post щодо того, чи вбачає він у діях Путіна зневагу до себе. Представник медіа запитав президента США:

— Чи ви вважаєте, що Путін проявляє зневагу до вас, атакуючи Україну?

На що Трамп, здивувавшись, перепитав:

— Хто, Путін? Він зневажає мене? Ви звідки?

Почувши відповідь, що представник медіа працює в Washington Post, Трамп відповів:

— Ви серйозно підірвали до себе довіру як до ЗМІ.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін не хотів починати війну в Україні. Також американський лідер сказав, що що Україна може не вижити "у будь-якому випадку".