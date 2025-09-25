Відео
Трамп заявив, що Росії не вдалося захопити жодних територій

Трамп заявив, що Росії не вдалося захопити жодних територій

Дата публікації: 25 вересня 2025 19:06
Трамп сказав, що РФ не змогла захопити жодних земель
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сказав, що Росія витратила мільйони доларів на ракети та інше озброєння. Однак, американський лідер зазначив, що попри це, РФ не вдалося захопити практично жодних територій.

Про це Дональд Трамп сказав під час прийому Ердогана в Білому домі у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Трамп про намагання РФ захопити території України

У четвер, 25 вересня, під час зустрічі з турецьким лідером Ердоганом Дональд Трамп знову згадав нікчемність спроб Росії захопити території України.

Очільник Білого дому зазначив, що Кремль витрати безліч грошей на озброєння, однак так і не зміг захопити практично жодних територій України.

"Росія витратила мільйони доларів на бомби, ракети, озброєння та життя її солдат. І при цьому вони практично нічого не захопили", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп сказав, хто зі світових лідерів може повпливати на повномасштабну війну Росії проти України.

Крім того, лідер США зробив неочікуване зізнання щодо повномасштабної війни в Україні.

Володимир Зеленський ЗСУ Дональд Трамп війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
