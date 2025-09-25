Трамп сказав, що РФ не змогла захопити жодних земель

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сказав, що Росія витратила мільйони доларів на ракети та інше озброєння. Однак, американський лідер зазначив, що попри це, РФ не вдалося захопити практично жодних територій.

Про це Дональд Трамп сказав під час прийому Ердогана в Білому домі у четвер, 25 вересня.

Трамп про намагання РФ захопити території України

У четвер, 25 вересня, під час зустрічі з турецьким лідером Ердоганом Дональд Трамп знову згадав нікчемність спроб Росії захопити території України.

Очільник Білого дому зазначив, що Кремль витрати безліч грошей на озброєння, однак так і не зміг захопити практично жодних територій України.

"Росія витратила мільйони доларів на бомби, ракети, озброєння та життя її солдат. І при цьому вони практично нічого не захопили", — сказав Трамп.

