Трамп заявив, що Путін готовий до мирної угоди щодо України

Дональд Трамп. Фото: The White House

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна готовим до мирної угоди щодо війни проти України. За його словами, під час розмов із главою Кремля він закликає його припинити бойові дії.

Про це повідомляє Fox News, передає Новини.LIVE.

Трамп заявив про готовність Путіна до угоди

Про це американський лідер сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я постійно кажу йому одне й те саме: "Володимире, тобі час зупинитися. Ця війна має закінчитися"", — заявив Трамп.

Він також висловив переконання, що домовленості можуть бути досягнуті вже найближчим часом.

"Для танго потрібні двоє. Але я думаю, що він готовий укласти угоду", — наголосив президент США.

Водночас Трамп зазначив, що розраховував завершити війну швидше, однак тепер вважає, що це може статися до завершення його президентського терміну.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявив, що законопроєкт про нові санкції проти Росії має високі шанси на ухвалення. Одним із головних ініціаторів документа був сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який послідовно виступав за посилення тиску на Кремль.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський 8 липня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом та представниками його команди. Під час перемовин сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні кроки та подальшу підтримку України для наближення справедливого миру.