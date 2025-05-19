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Трамп заявив, що Путін дуже поважає його дружину

19 травня 2025 23:29
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Путін поважає Меланію Трамп, заявив президент США
Дональд Трамп і його дружина Меланія. Фото: instagram.com/flotus45
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп виступив на брифінгу після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Він розповів, що глава Кремля дуже поважає його дружину Меланію Трамп.

Про це повідомляє Telegram Donald Trump українською.

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"Якщо послухати, що Путін сказав, то вони дуже поважають твою дружину. Я питаю: "А як щодо мене?". Ні, їм більше до вподоби Меланія. Це було не дуже. Не знаю, чи це добре. Та я не проти. Все нормально", — розповів Трамп.

Нагадаємо, що сьогодні американський лідер більше двох годин розмовляв з Путіним. Після телефонного дзвінка він повідомив, що Росія та Україна найближчим часом розпочнуть переговори про припинення війни.

Крім того, російські ЗМІ писали про низку заяв Путіна. Зокрема, той сказав, що Росія виступає за припинення війни, однак треба виробити найефективніші шляхи до миру. За словами глави Кремля, РФ готова працювати над меморандумом з Україною, що включає і припинення вогню.

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