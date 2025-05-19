Путин уважает Меланию Трамп, заявил президент США

Дональд Трамп и его супруга Мелания. Фото: instagram.com/flotus45

Президент США Дональд Трамп выступил на брифинге после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Он рассказал, что глава Кремля очень уважает его жену Меланию Трамп.

Об этом сообщает Telegram Donald Trump на украинском языке.

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"Если послушать, что Путин сказал, то они очень уважают твою жену. Я спрашиваю: "А как насчет меня?". Нет, им больше нравится Мелания. Это было не очень. Не знаю, хорошо ли это. Но я не против. Все нормально", — рассказал Трамп.

Напомним, что сегодня американский лидер более двух часов разговаривал с Путиным. После телефонного звонка он сообщил, что Россия и Украина в ближайшее время начнут переговоры о прекращении войны.

Кроме того, российские СМИ писали о ряде заявлений Путина. В частности, тот сказал, что Россия выступает за прекращение войны, однако надо выработать эффективные пути к миру. По словам главы Кремля, РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.