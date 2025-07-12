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Головна Новини дня Трамп заявив про запровадження 30% мита на товари з ЄС

Трамп заявив про запровадження 30% мита на товари з ЄС

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Дата публікації: 12 липня 2025 19:03
Трамп вводить 30% мита на товари з ЄС — там відреагували
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про введення нових мит на товари з Мексики та країн Європейського Союзу. За його словами, вони становлять 30%.

Про це Трамп написав у Truth Social.

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Нові мита США

Трамп зазначив, що з 1 серпня на товари, які імпортуються з ЄС і Мексики до США, будуть накладати мито в розмірі 30%. 

"Наші відносини, на жаль, були далекі від взаємності. Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми вводимо тариф у розмірі 30% на продукцію ЄС, яка надходить до США", — написав він у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що раніше країни ЄС сподівалися на досягнення  торгівельної угоди з Америкою.

Трамп оголосив про нові мита на продукцію з ЄС і Мексики
Лист до Урсули фон дер Ляєн. Фото: Truth Social/Дональд Трамп

Реакція ЄС

Урсула фон лер Ляєн прокоментувала рішення Трампа про введення мит. За її словами, це зашкодить підприємствам й споживачам по обидва боки Атлантики.

"Ми продовжимо працювати над досягненням угоди до 1 серпня. Водночас ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів", — йдеться у дописі.

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Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн

Раніше Новини.LIVE проаналізували, чи призведе розчарування Трампа Путіним до введення нових санкцій проти РФ.

Також Трамп прокоментував російську атаку на пологовий будинок у Харкові.

тарифи Європейський союз США Дональд Трамп імпорт мита
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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