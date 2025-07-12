Трамп вводить 30% мита на товари з ЄС — там відреагували

Трамп заявив про запровадження 30% мита на товари з ЄС
Президент США Дональд Трамп заявив про введення нових мит на товари з Мексики та країн Європейського Союзу. За його словами, вони становлять 30%.
Про це Трамп написав у Truth Social.
Нові мита США
Трамп зазначив, що з 1 серпня на товари, які імпортуються з ЄС і Мексики до США, будуть накладати мито в розмірі 30%.
"Наші відносини, на жаль, були далекі від взаємності. Починаючи з 1 серпня 2025 року, ми вводимо тариф у розмірі 30% на продукцію ЄС, яка надходить до США", — написав він у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що раніше країни ЄС сподівалися на досягнення торгівельної угоди з Америкою.
Реакція ЄС
Урсула фон лер Ляєн прокоментувала рішення Трампа про введення мит. За її словами, це зашкодить підприємствам й споживачам по обидва боки Атлантики.
"Ми продовжимо працювати над досягненням угоди до 1 серпня. Водночас ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів", — йдеться у дописі.
Раніше Новини.LIVE проаналізували, чи призведе розчарування Трампа Путіним до введення нових санкцій проти РФ.
Також Трамп прокоментував російську атаку на пологовий будинок у Харкові.
Читайте Новини.LIVE!