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Главная Новости дня Трамп заявил о введении 30% пошлины на товары из ЕС

Трамп заявил о введении 30% пошлины на товары из ЕС

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Дата публикации 12 июля 2025 19:03
Трамп вводит 30% пошлины на товары из ЕС - там отреагировали
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин на товары из Мексики и стран Европейского Союза. По его словам, они составляют 30%.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

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Новые пошлины США

Трамп отметил, что с 1 августа на товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в США, будут накладывать пошлину в размере 30%.

"Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в США", — написал он в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, что ранее страны ЕС надеялись на достижение торгового соглашения с Америкой.

Трамп оголосив про нові мита на продукцію з ЄС і Мексики
Письмо к Урсуле фон дер Ляйен. Фото: Truth Social/Дональд Трамп

Реакция ЕС

Урсула фон лер Ляйен прокомментировала решение Трампа о введении пошлин. По ее словам, это повредит предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики.

"Мы продолжим работать над достижением соглашения до 1 августа. В то же время мы готовы защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер", — говорится в посте.

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Скриншот поста Урсулы фон дер Ляйен

Ранее Новини.LIVE проанализировали, приведет ли разочарование Трампа Путиным к введению новых санкций против РФ.

Также Трамп прокомментировал российскую атаку на роддом в Харькове.

тарифы Европейский союз США Дональд Трамп импорт пошлины
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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