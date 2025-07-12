Трамп вводит 30% пошлины на товары из ЕС - там отреагировали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин на товары из Мексики и стран Европейского Союза. По его словам, они составляют 30%.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

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Трамп отметил, что с 1 августа на товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в США, будут накладывать пошлину в размере 30%.

"Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в США", — написал он в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, что ранее страны ЕС надеялись на достижение торгового соглашения с Америкой.

Письмо к Урсуле фон дер Ляйен. Фото: Truth Social/Дональд Трамп

Реакция ЕС

Урсула фон лер Ляйен прокомментировала решение Трампа о введении пошлин. По ее словам, это повредит предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики.

"Мы продолжим работать над достижением соглашения до 1 августа. В то же время мы готовы защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер", — говорится в посте.

Скриншот поста Урсулы фон дер Ляйен

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