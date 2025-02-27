Трамп заявив, що очікує зустрічі із Зеленським і вона буде чудовою

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На сумісній пресконференції у Білому домі разом з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером президент США зробив заяву щодо завтрашньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Він також торкнувся теми української армії та зброї.

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Президент США зазначив, що його держава надала Україні багато зброї та грошей. Українці, за його словами, б'ються відважно.

"Я маю дуже велику повагу до Зеленського. Думаю, що завтра на нас чекає чудова зустріч. Ми далі Україні багато зброї та грошей і вони відважно воювали", — зазначив Трамп.

Президент США також додав, що переговори розпочнуться о 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом).

Нагадаємо, також Дональд Трамп повідомив про те, що угода про ресурси може стати для України "опорою". Попри це, обговорювати гарантії безпеки Президент США готовий тільки після її підписання.

Крім того, Дональд Трамп спростував свої ж слова про Володимира Зеленського. Раніше він назвав Президента України "диктатором", а тепер здивувався, мовляв, такого не було.