За один день Трамп отримав 5 млрд через торгівлю криптовалютою — є цікавий нюанс

Стало відомо, що протягом понеділка Дональд Трамп, члени його родини та наближені особи отримали шалену вигоду через операції в криптовалюті. У Білому домі не помічають "конфлікту інтересів".

Про це пише The Wall Street Journal.

Як Трамп за день розбагатів на криптовалюті

Видання підрахувало, що через торгівлю криптовалютним токеном WLFI родина Трампа отримала прибуток понад 5 мільярдів доларів. Це всього за один день, і це дорожче, ніж вся нерухомість у власності Трампа.

Цікаво те, що цей токен випускається сім'єю Дональда Трампа. І навіть попри падіння ціни токена в перший день торгів більш ніж на третину від його пікової вартості, статки Трампів шалено зросли.

Критики World Liberty (WLFI) стверджують, що це потенційний інструмент впливу на родину Трампів, і що його зростання стимулюється партнерами та інвесторами, які шукають допомоги від Білого дому.

Зак Віткофф, головний виконавчий директор World Liberty та син посланника президента Стіва Віткоффа, заявив, що це суто приватний бізнес, який не втручається в політику, хоча "безперечно, президент Трамп — найвидатніший президент усіх часів".

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що "ні президент, ні його родина ніколи не мали й не матиму конфлікту інтересів".

Раніше ми повідомляли, що в Україні вчергове, у серпні, мали розглянути закон про криптовалютний ринок. Метою цього документа є надання криптовалютному ринку, біржам і людям правового захисту.

Також стало відомо, що Одещина зараз на шостому місці серед регіонів за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту. Лідирують Київ та область.