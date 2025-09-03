За один день Трамп получил 5 млрд через торговлю криптовалютой - есть интересный нюанс

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Стало известно, что в течение понедельника Дональд Трамп, члены его семьи и приближенные лица получили бешеную выгоду через операции в криптовалюте. В Белом доме не замечают "конфликта интересов".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как Трамп за день разбогател на криптовалюте

Издание подсчитало, что через торговлю криптовалютным токеном WLFI семья Трампа получила прибыль более 5 миллиардов долларов. Это всего за один день и это дороже чем вся недвижимость в собственности Трампа.

Интересно то, что этот токен выпускается семьей Дональда Трампа. И даже несмотря на падение цены токена в первый день торгов более чем на треть от его пиковой стоимости, состояние Трампов безумно выросло.

Критики World Liberty (WLFI) утверждают, что это потенциальный инструмент влияния на семью Трампов, и что его рост стимулируется партнерами и инвесторами, которые ищут помощи от Белого дома.

Зак Уиткофф, главный исполнительный директор World Liberty и сын посланника президента Стива Уиткоффа, заявил, что это чисто частный бизнес, который не вмешивается в политику, хотя "бесспорно, президент Трамп — самый выдающийся президент всех времен".

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что "ни президент, ни его семья никогда не имели и не будут иметь конфликта интересов".

Ранее мы сообщали, что в Украине в очередной раз, в августе, должны были рассмотреть закон о криптовалютном рынке. Целью этого документа является предоставление криптовалютному рынку, биржам и людям правовой защиты.

Также стало известно, что Одесская область сейчас на шестом месте среди регионов по количеству чиновников, которые декларируют криптовалюту. Лидируют Киев и область.