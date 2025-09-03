Видео
Главная Новости дня Трамп за один день просто озолотился — сколько миллиардов получил

Трамп за один день просто озолотился — сколько миллиардов получил

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 06:57
За один день Трамп получил 5 млрд через торговлю криптовалютой - есть интересный нюанс
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Стало известно, что в течение понедельника Дональд Трамп, члены его семьи и приближенные лица получили бешеную выгоду через операции в криптовалюте. В Белом доме не замечают "конфликта интересов".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Читайте также:

Как Трамп за день разбогател на криптовалюте

Издание подсчитало, что через торговлю криптовалютным токеном WLFI семья Трампа получила прибыль более 5 миллиардов долларов. Это всего за один день и это дороже чем вся недвижимость в собственности Трампа.

Интересно то, что этот токен выпускается семьей Дональда Трампа. И даже несмотря на падение цены токена в первый день торгов более чем на треть от его пиковой стоимости, состояние Трампов безумно выросло.

Критики World Liberty (WLFI) утверждают, что это потенциальный инструмент влияния на семью Трампов, и что его рост стимулируется партнерами и инвесторами, которые ищут помощи от Белого дома.

Зак Уиткофф, главный исполнительный директор World Liberty и сын посланника президента Стива Уиткоффа, заявил, что это чисто частный бизнес, который не вмешивается в политику, хотя "бесспорно, президент Трамп — самый выдающийся президент всех времен".

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что "ни президент, ни его семья никогда не имели и не будут иметь конфликта интересов".

Ранее мы сообщали, что в Украине в очередной раз, в августе, должны были рассмотреть закон о криптовалютном рынке. Целью этого документа является предоставление криптовалютному рынку, биржам и людям правовой защиты.

Также стало известно, что Одесская область сейчас на шестом месте среди регионов по количеству чиновников, которые декларируют криптовалюту. Лидируют Киев и область.

Дональд Трамп криптовалюта криптовалютный рынок криптобиржа Стив Виткофф
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
