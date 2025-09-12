Трамп пояснив свою позицію щодо інциденту з дронами в Польщі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент із російськими дронами, що впали на території Польщі. Раніше Трамп висловив припущення, що вони могли потрапити у її повітряний простір випадково.

Про це Дональд Трамп розповів в ефірі Fox News у п'ятницю, 12 вересня.

Що відповів Трамп на питання про Путіна

Під час ефіру шоу Fox & Friends ведучі запитали Дональда Трампа, як він планує реагувати на дії Росії після інциденту з дронами. Американський президент заявив, що не збирається нікого захищати, але підтвердив факт збиття апаратів. Він додав, що наближення до зони польсько-українського кордону несе ризики.

"Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але вам все одно не слід бути близько до Польщі", — сказав Трамп.

Раніше він припускав, що російські дрони могли залетіти до польського повітряного простору випадково. Політик наголосив, що не задоволений розвитком подій, але сподівається на швидке вирішення ситуації.

