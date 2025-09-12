Відео
Трамп відсторонився від ситуації з дронами РФ в Польщі

Трамп відсторонився від ситуації з дронами РФ в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 15:56
Трамп пояснив свою позицію щодо інциденту з дронами в Польщі
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент із російськими дронами, що впали на території Польщі. Раніше Трамп висловив припущення, що вони могли потрапити у її повітряний простір випадково.

Про це Дональд Трамп розповів в ефірі Fox News у п'ятницю, 12 вересня.

Читайте також:

Що відповів Трамп на питання про Путіна

Під час ефіру шоу Fox & Friends ведучі запитали Дональда Трампа, як він планує реагувати на дії Росії після інциденту з дронами. Американський президент заявив, що не збирається нікого захищати, але підтвердив факт збиття апаратів. Він додав, що наближення до зони польсько-українського кордону несе ризики.

"Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але вам все одно не слід бути близько до Польщі", — сказав Трамп.

Раніше він припускав, що російські дрони могли залетіти до польського повітряного простору випадково. Політик наголосив, що не задоволений розвитком подій, але сподівається на швидке вирішення ситуації.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста-республіканця Чарлі Кірка. 

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на заяви Дональда Трампа щодо інциденту з російськими дронами. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
