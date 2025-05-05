Трамп заявив, що Стівен Міллер може стати новим радником із нацбезпеки

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір призначити постійного радника з нацбезпеки протягом шести місяців після звільнення Майка Волтца з цієї посади. Американський лідер припустив, що його впливовий старший радник Стівен Міллер може стати претендентом.

Про це повідомляє CNN.

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"Стівен Міллер перебуває на вершині тотемного стовпа. Я маю на увазі, я думаю, що він ніби опосередковано вже має цю роботу, тому що йому є що сказати з багатьох питань. Стівен — дуже цінна людина в адміністрації", — сказав Трамп журналістам про свого заступника глави адміністрації.

CNN зазначає, що Міллер бере участь майже у всій внутрішній політиці Трампа, особливо в питаннях імміграції. Ба більше, призначення на посаду радника з нацбезпеки розширить його повноваження і в зовнішній політиці.

Водночас Трамп заявив, що є й інші претенденти на цю посаду, яка передбачає координацію різних відомств для виконання закордонних директив президента.

"У мене багато людей, які хочуть отримати цю роботу", — сказав Трамп.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп оголосив, що Майк Волтц залишає посаду радника з нацбезпеки, а його обов'язки тимчасово виконує держсекретар США Марко Рубіо. ЗМІ писали, що Волтцу пропонували кілька посад після звільнення, однак він зупинився на посаді постійного посла США в ООН.

Також зазначимо, що причиною звільнення Волтца став скандал із месенджером Singal. Зокрема, він випадково додав у журналіста The Atlantic у чат, де вищі чиновники США детально обговорювали удари по Ємену. У ЗМІ ще писали, що виникали й інші нестиковки. Зокрема, у лютому Волтц обговорював із Нетаньягу можливі удари по Ірану.