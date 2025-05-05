Трамп заявил, что Стивен Миллер может стать новым советником по нацбезопасности

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить постоянного советника по нацбезопасности в течение шести месяцев после ухода Майка Уолтца с этой должности. Американский лидер предположил, что его влиятельный старший советник Стивен Миллер может стать претендентом.

Об этом сообщает CNN.

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"Стивен Миллер находится на вершине тотемного столба. Я имею ввиду, я думаю, что он как бы косвенно уже имеет эту работу, потому что ему есть что сказать по многим вопросам. Стивен — очень ценный человек в администрации", — сказал Трамп журналистам о своем заместителе главы администрации.

CNN отмечает, что Миллер принимает участие почти во всей внутренней политике Трампа, особенно в вопросах иммиграции. Более того, назначение на должность советника по нацбезопасности расширит его полномочия и во внешней политике.

В то же время Трамп заявил, что есть и другие претенденты на эту должность, которая предполагает координацию различных ведомств для выполнения зарубежных директив президента.

"У меня много людей, которые хотят получить эту работу", — сказал Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил, что Майк Уолтц покидает пост советника по нацбезопасности, а его обязанности временно исполняет госсекретарь США Марко Рубио. СМИ писали, что Уолтцу предлагали несколько должностей после увольнения, однако он остановился на должности постоянного посла США в ООН.

Также отметим, что причиной ухода Уолтца стал скандал с мессенджером Singal. В частности, он случайно добавил в журналиста The Atlantic в чат, где высшие чиновники США детально обсуждали удары по Йемену. В СМИ еще писали, что возникали и другие нестыковки. В частности, в феврале Уолтц обсуждал с Нетаньяху возможные удары по Ирану.