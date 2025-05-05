Трамп заявил, что Стивен Миллер может стать новым советником по нацбезопасности

Трамп ответил, кто может стать его советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить постоянного советника по нацбезопасности в течение шести месяцев после ухода Майка Уолтца с этой должности. Американский лидер предположил, что его влиятельный старший советник Стивен Миллер может стать претендентом.
Об этом сообщает CNN.
Кто может стать новым советником Трампа по нацбезопасности
"Стивен Миллер находится на вершине тотемного столба. Я имею ввиду, я думаю, что он как бы косвенно уже имеет эту работу, потому что ему есть что сказать по многим вопросам. Стивен — очень ценный человек в администрации", — сказал Трамп журналистам о своем заместителе главы администрации.
CNN отмечает, что Миллер принимает участие почти во всей внутренней политике Трампа, особенно в вопросах иммиграции. Более того, назначение на должность советника по нацбезопасности расширит его полномочия и во внешней политике.
В то же время Трамп заявил, что есть и другие претенденты на эту должность, которая предполагает координацию различных ведомств для выполнения зарубежных директив президента.
"У меня много людей, которые хотят получить эту работу", — сказал Трамп.
Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил, что Майк Уолтц покидает пост советника по нацбезопасности, а его обязанности временно исполняет госсекретарь США Марко Рубио. СМИ писали, что Уолтцу предлагали несколько должностей после увольнения, однако он остановился на должности постоянного посла США в ООН.
Также отметим, что причиной ухода Уолтца стал скандал с мессенджером Singal. В частности, он случайно добавил в журналиста The Atlantic в чат, где высшие чиновники США детально обсуждали удары по Йемену. В СМИ еще писали, что возникали и другие нестыковки. В частности, в феврале Уолтц обсуждал с Нетаньяху возможные удары по Ирану.
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