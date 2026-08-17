Трамп уріже масштаб навчань із Сеулом заради відносин із КНДР

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп доручив очільнику Пентагону Піту Гегсету урізати формат спільних військових навчань із Південною Кореєю. Президент США вважає ці маневри фінансово невигідними для Вашингтона та шкідливими для діалогу з КНДР, яка, за його словами, поводиться цілком безневинно та шанобливо.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп хоче скоротити військові навчання США з Південною Кореєю

Пентагон отримав розпорядження суттєво скоротити масштаби спільних військових маневрів зі Збройними силами Південної Кореї. Відповідну вказівку міністру оборони Піту Гегсету дав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, пояснивши це рішення прагненням зберегти позитивну динаміку у відносинах із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. За словами американського лідера, оскільки повністю скасувати заплановані тренування вже запізно, зменшення їхнього розмаху стало оптимальним кроком.

Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот

Глава Білого дому висловив незадоволення давніми домовленостями Вашингтона щодо участі в цих щорічних заходах, вказавши на їхню надмірну вартість американського бюджету. Трамп наголосив, що тренування фінансуються переважно коштом США.

"З огляду на мої дуже добрі стосунки з Кім Чен Уном, лідером Північної Кореї, я незадоволений тим, що Сполучені Штати ще давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю. Ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину цих витрат покривають Сполучені Штати Америки, як завжди, але й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка, відколи Дональд Дж. Трамп обіймає посаду президента, не становила жодної загрози та поводилася з повагою", — йдеться у дописі глави держави.

Водночас президент США розповів про нещодавні контакти з керівництвом Південної Кореї щодо близькосхідної політики. За словами Трампа, він особисто звертався до південнокорейського лідера із пропозицією долучитися до зусиль Сполучених Штатів у питанні ядерного роззброєння Ірану, на що в Сеулі відповіли відмовою.

"Нещодавно я запитав президента Південної Кореї, чи не хотіли б вони приєднатися до нас у справі денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, на що вони відповіли: "Ні, дякуємо!" Дякую за увагу до цього питання", — висловився Дональд Трамп.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, 16 серпня військові Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь через порушення сухопутного кордону групою солдатів КНДР. Після цих пострілів північнокорейські військовослужбовці одразу відступили на свою територію.

Паралельно Пхеньян активно використовує російську агресію проти України як полігон для тестування власного арсеналу в реальних бойових умовах.Розвідкою було зафіксовано не лише передачу Москві десятків додаткових балістичних ракет, але й підготовку до розгортання спеціалізованих ракетних підрозділів КНДР поблизу українських кордонів.