Трамп заявив, що допомагає Україні й дуже сильно

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що допомагає Україні. Причому він підкреслив, що дуже сильно допомагає.

Про це повідомляє Clash Report.

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Що сказав Трамп про допомогу Україні

Під час розмови з журналістами Трампа спитали, чому б йому не допомогти Україні так само, як він допомагає Ізраїлю. На що президент США сказав наступне:

"Я допомагаю Україні. Я дуже сильно допомагаю", — заявив Трамп.

Водночас він знову почав повторювати свої слова, що якби він був президентом, то ніякої війни б не було. Крім того, Трамп повторив своє твердження, що вибори 2020 року у США були нібито сфальсифіковані.

"І якби вибори не були сфальсифіковані, не було б війни з Росією зараз. І у нас би не було інфляції, і не було б жахливого Афганістану. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни (мова про вивід військ США. — Ред.). Не було б жовтневого "шоу жахів" з Ізраїлем та ХАМАС і нещодавнього протистояння з Іраном", — резюмував глава Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico писало, що починаючи з липня Пентагон призупинив постачання в Україну деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів.

Вже 4 липня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським відбувалося телефона розмова. Глава держави поінформував, що сторони домовились працювати над збільшенням захисту неба України.