Трамп заявив, що допомагає Україні й дуже сильно

Трамп стверджує, що дуже сильно допомагає Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що допомагає Україні. Причому він підкреслив, що дуже сильно допомагає.
Про це повідомляє Clash Report.
Що сказав Трамп про допомогу Україні
Під час розмови з журналістами Трампа спитали, чому б йому не допомогти Україні так само, як він допомагає Ізраїлю. На що президент США сказав наступне:
"Я допомагаю Україні. Я дуже сильно допомагаю", — заявив Трамп.
Водночас він знову почав повторювати свої слова, що якби він був президентом, то ніякої війни б не було. Крім того, Трамп повторив своє твердження, що вибори 2020 року у США були нібито сфальсифіковані.
"І якби вибори не були сфальсифіковані, не було б війни з Росією зараз. І у нас би не було інфляції, і не було б жахливого Афганістану. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни (мова про вивід військ США. — Ред.). Не було б жовтневого "шоу жахів" з Ізраїлем та ХАМАС і нещодавнього протистояння з Іраном", — резюмував глава Білого дому.
Нагадаємо, нещодавно видання Politico писало, що починаючи з липня Пентагон призупинив постачання в Україну деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів.
Вже 4 липня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським відбувалося телефона розмова. Глава держави поінформував, що сторони домовились працювати над збільшенням захисту неба України.
Читайте Новини.LIVE!