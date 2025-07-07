Трамп заявил, что помогает Украине и очень сильно

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что помогает Украине. Причем он подчеркнул, что очень сильно помогает.

Об этом сообщает Clash Report.

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Что сказал Трамп о помощи Украине

Во время разговора с журналистами Трампа спросили, почему бы ему не помочь Украине так же, как он помогает Израилю. На что президент США сказал следующее:

"Я помогаю Украине. Я очень сильно помогаю", — заявил Трамп.

В то же время он снова начал повторять свои слова, что если бы он был президентом, то никакой войны бы не было. Кроме того, Трамп повторил свое утверждение, что выборы 2020 года в США были якобы сфальсифицированы.

"И если бы выборы не были сфальсифицированы, не было бы войны с Россией сейчас. И у нас бы не было инфляции, и не было бы ужасного Афганистана. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны (речь о выводе войск США. — Ред.). Не было бы октябрьского "шоу ужасов" с Израилем и ХАМАС и недавнего противостояния с Ираном", — резюмировал глава Белого дома.

Напомним, недавно издание Politico писало, что начиная с июля Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов.

Уже 4 июля между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским происходил телефонный разговор. Глава государства проинформировал, что стороны договорились работать над увеличением защиты неба Украины.