Трамп не тиснутиме на Росію санкціями, щоб наблизити мир в Україні

Глава Кремля Володимир Путін і президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 19 травня, між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Сторони говорили, зокрема, про війну в Україні, однак американський лідер, судячи з усього, не має наміру тиснути санкціями на РФ, щоб наблизити мир.

Про це повідомляє Financial Times.

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Що відомо про результати після переговорів Трампа і Путіна

Як відомо, після переговорів із Путіним, у президента США була розмова з європейськими лідерами. За словами двох осіб, поінформованих про цю телефонну розмову, Трамп ясно дав зрозуміти, що він усуне США від участі в конфлікті та надасть Україні та Росії можливість безпосередньо вести переговори про припинення вогню. Він також не пообіцяв жодних майбутніх санкцій США проти Росії, якщо Путін відмовиться від будь-яких спроб миру.

Одна людина, знайома з ходом розмови, сказала, що лідери були приголомшені описом президентом США того, що було погоджено. Вони додали, що було зрозуміло, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб той всерйоз сів за стіл переговорів.

У європейських столицях лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка поступиться його максималістськими вимогами і зрадить інтереси України в поспіху припинення бойових дій.

Нагадаємо, що після розмови з Путіним, президент США заявив, що Росія і Україна найближчим часом почнуть переговори про припинення війни.

Крім того, російські ЗМІ цитували низку заяв Путіна. Той сказав, що РФ готова працювати над меморандумом з Україною, який включатиме, зокрема, припинення вогню.