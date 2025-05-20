Трамп не будет давить на Россию санкциями, что приблизить мир в Украине

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 19 мая, между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Стороны говорили в том числе о войне в Украине, однако американский лидер, судя по всему, не намерен давить санкциями на РФ, чтобы приблизить мир.

Об этом сообщает Financial Times.

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Что известно о результатах после переговоров Трампа и Путина

Как известно, после переговоров с Путиным, у президента США был разговор с европейскими лидерами. По словам двух человек, проинформированных об этом телефонном разговоре, Трамп ясно дал понять, что он отстранит США от участия в конфликте и представит Украине и России возможность напрямую вести переговоры о прекращении огня. Он также не пообещал никаких будущих санкций США против России, если Путин откажется любых попыток мира.

Один человек, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены описанием президентом США того, что было согласовано. Они добавили, что было ясно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы тот всерьез сел за стол переговоров.

В европейских столицах лидеры опасаются, что Трамп может заключить сделку с Путиным, которая уступит его максималистским требованиям и предаст интересы Украины в спешке прекращения боевых действий.

Напомним, что после разговора с Путиным, президент США заявил, что Россия и Украина в ближайшее время начнут переговоры о прекращении войны.

Кроме того, российские СМИ цитировали ряд заявлений Путина. Тот сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, который будет включать в том числе прекращение огня.