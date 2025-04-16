Трамп розлютився через зближення Зеленського з лідерами ЄС — ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Перший візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому до Дональда Трампа обернувся гучним "публічним скандалом". Поки український лідер вирушив до Великої Британії, президент США з обуренням спостерігав, як Європа демонструє підтримку Зеленському.

Про це повідомляє видання Politico.

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Трамп розлютився на Зеленського

У виданні написали, що Україна та Сполучені Штати досягли домовленості щодо тексту угоди про корисні копалини. З’явилася надія, що Володимир Зеленський поставить підпис під документом під час візиту до Вашингтона.

Готуючись до поїздки, команда Зеленського випромінювала ентузіазм, запевняючи парламентарів і журналістів, що йдеться про важливий прорив.

Високопоставлений український чиновник у Брюсселі давав інтерв'ю Politico, коли перервався на важливий дзвінок. Повернувшись, він зізнався журналісту, що Зеленський летить до Вашингтона, а потім вирушає в Лондон.

Він сказав: "Це перемога — він зустрічається з Трампом раніше, ніж Путін".

Зеленський мав підписати угоду

Очікувалося, що Зеленський підпише угоду, доповнивши її пунктами щодо гарантій безпеки, а згодом представить документ європейським союзникам у Лондоні. Проте саме питання безпекових гарантій стало предметом суперечок. Після майже 40 хвилин спокійної розмови в Овальному кабінеті з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, позиція Зеленського спричинила напружений момент.

"На дуже людському рівні це показує, що немає нічого святого", — сказав один з високопоставлених дипломатів у Парижі, коментуючи сварку Трампа і Зеленського.

Партнери підтримали Зеленського

Ввечері п'ятниці, коли новина про скандал у Білому домі облетіла Європу, британські чиновники, які вже були вдома, почали отримувати тривожні повідомлення.

Один з них сказав: "Було багато трафіку WhatsApp. Усі тільки-но зібралися відпочити, а тут — до біса, це дуже погано".

Перебуваючи в Португалії, Макрон дізнався про скандал під час телевізійного інтерв’ю. Щойно ефір завершився, він одразу ознайомився з новинами, сів на літак до Парижа та зателефонував Зеленському просто з борту.

Німецький політик Фрідріх Мерц також оперативно відреагував — кадри з подій надійшли йому дорогою назад до Зауерланда. Він негайно зробив кілька дзвінків і оприлюднив допис на підтримку Зеленського.

Три дні по тому Мерц повідомив керівництво ХДС про масштабні зрушення: послаблення боргового обмеження й створення фонду на 500 мільярдів євро для оборони та стимулювання економіки.

Девід Леммі, британський міністр закордонних справ, повернувся з Вашингтона задоволений результатами переговорів із Марко Рубіо. Проте новини з Овального кабінету швидко затьмарили весь день.

Прем'єр Кір Стармер уникнув публічних коментарів, але вже через кілька годин після скандалу зателефонував і Трампу, і Зеленському.

Наступного дня Зеленський прибув до Лондона, де його на порозі Даунінг-стріт зустрів Стармер. Прем'єр тепло обійняв українського лідера.

Саміт у Лондоні Стармер використав для того, щоб згуртувати європейські країни навколо ініціативи щодо мирного плану, який вони разом із Макроном мали представити Трампу.

Зеленський після участі в саміті вирушив на зустріч з королем Карлом III — цей крок мав важливе політичне значення. Відомо, що Трамп має велику симпатію до британської королівської родини, хоча його власний саміт із ними ще на етапі підготовки.

"Це точно не залишилося поза увагою", — зазначив американський посадовець.

Як відреагував Трамп

У виданні пишуть, що Трамп був розлючений не лише через королівський візит, а й через Європу, яка "тепло підтримувала" Зеленського. Сам Трамп вважав таку демонстрацію підтримки неприязною.

У неділю ввечері український президент провів 72-хвилинне інтерв’ю в лондонському аеропорту Станстед. У ньому він заявив, що до мирної угоди ще "дуже, дуже далеко".

Цей виступ, на думку деяких чиновників, став останньою краплею — через добу Трамп призупинив військову допомогу Україні.

Зазначимо, що представник Трампа Стів Віткофф сказав, що президент США вірить у те, що Путін хоче закінчити війну в Україні.

Водночас Зеленський заявив, що Росія ігнорує "перемир'я" й продовжує атакувати мирне населення України.