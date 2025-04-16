Трамп разозлился из-за сближения Зеленского с лидерами ЕС — СМИ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Первый визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом к Дональду Трампу обернулся громким "публичным скандалом". Пока украинский лидер отправился в Великобританию, президент США с возмущением наблюдал, как Европа демонстрирует поддержку Зеленскому.

Об этом сообщает издание Politico.

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В издании написали, что Украина и Соединенные Штаты достигли договоренности по тексту соглашения о полезных ископаемых. Появилась надежда, что Владимир Зеленский поставит подпись под документом во время визита в Вашингтон.

Готовясь к поездке, команда Зеленского излучала энтузиазм, уверяя парламентариев и журналистов, что речь идет о важном прорыве.

Высокопоставленный украинский чиновник в Брюсселе давал интервью Politico, когда прервался на важный звонок. Вернувшись, он признался журналисту, что Зеленский летит в Вашингтон, а затем отправляется в Лондон.

Он сказал: "Это победа — он встречается с Трампом раньше, чем Путин".

Зеленский должен был подписать соглашение

Ожидалось, что Зеленский подпишет соглашение, дополнив его пунктами по гарантиям безопасности, а затем представит документ европейским союзникам в Лондоне. Однако именно вопрос гарантий безопасности стал предметом споров. После почти 40 минут спокойного разговора в Овальном кабинете с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, позиция Зеленского вызвала напряженный момент.

"На очень человеческом уровне это показывает, что нет ничего святого", — сказал один из высокопоставленных дипломатов в Париже, комментируя ссору Трампа и Зеленского.

Партнеры поддержали Зеленского

Вечером пятницы, когда новость о скандале в Белом доме облетела Европу, британские чиновники, которые уже были дома, начали получать тревожные сообщения.

Один из них сказал: "Было много трафика WhatsApp. Все только собрались отдохнуть, а тут — к черту, это очень плохо".

Находясь в Португалии, Макрон узнал о скандале во время телевизионного интервью. Как только эфир завершился, он сразу ознакомился с новостями, сел на самолет в Париж и позвонил Зеленскому прямо с борта.

Немецкий политик Фридрих Мерц также оперативно отреагировал — кадры с событий поступили ему по дороге обратно в Зауэрланд. Он немедленно сделал несколько звонков и обнародовал сообщение в поддержку Зеленского.

Три дня спустя Мерц сообщил руководству ХДС о масштабных сдвигах: ослабление долгового ограничения и создание фонда на 500 миллиардов евро для обороны и стимулирования экономики.

Дэвид Лемми, британский министр иностранных дел, вернулся из Вашингтона доволен результатами переговоров с Марко Рубио. Однако новости из Овального кабинета быстро затмили весь день.

Премьер Кир Стармер избежал публичных комментариев, но уже через несколько часов после скандала позвонил и Трампу, и Зеленскому.

На следующий день Зеленский прибыл в Лондон, где его на пороге Даунинг-стрит встретил Стармер. Премьер тепло обнял украинского лидера.

Саммит в Лондоне Стармер использовал для того, чтобы сплотить европейские страны вокруг инициативы по мирному плану, который они вместе с Макроном должны были представить Трампу.

Зеленский после участия в саммите отправился на встречу с королем Карлом III - этот шаг имел важное политическое значение. Известно, что Трамп имеет большую симпатию к британской королевской семье, хотя его собственный саммит с ними еще на этапе подготовки.

"Это точно не осталось без внимания", — отметил американский чиновник.

Как отреагировал Трамп

В издании пишут, что Трамп был разъярен не только из-за королевского визита, но и из-за Европы, которая "тепло поддерживала" Зеленского. Сам Трамп считал такую демонстрацию поддержки неприязненной.

В воскресенье вечером украинский президент провел 72-минутное интервью в лондонском аэропорту Станстед. В нем он заявил, что до мирного соглашения еще "очень, очень далеко".

Это выступление, по мнению некоторых чиновников, стало последней каплей — через сутки Трамп приостановил военную помощь Украине.

Отметим, что представитель Трампа Стив Уиткофф сказал, что президент США верит в то, что Путин хочет закончить войну в Украине.

В то же время Зеленский заявил, что Россия игнорирует "перемирие" и продолжает атаковать мирное население Украины.