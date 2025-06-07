Трамп хоче скасувати держконтракти з Маском — заява

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає скасування державних контрактів з Ілоном Маском. Крім того, він не планує з ним розмовляти.

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One у суботу, 7 червня.

Реклама

Читайте також:

Скасування держконтрактів Маска

"Ми подивимося на все. Це великі гроші. Це велика субсидія. Тож ми подивимося на це — тільки якщо це буде справедливо для нього і для країни. Це має бути справедливо", — наголосив Трамп.

Рішення Трампа може вдарити по великих проєктах компаній Маска. Зокрема, йдеться про SpaceX та Tesla.

Журналіст запитав у лідера Штатів, чи планує він розмовляти з бізнесменом.

"У мене немає жодних планів", — відповів він.

Нагадаємо, Трамп планує виставити на продаж або подарувати свій електрокар Tesla, який придбав у березні.

А Маск підтримав ідею імпічменту лідера Штатів. За його словами, посаду повинен обійняти чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.