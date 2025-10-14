Трамп підтвердив свою зустріч із Зеленським — що сказав президент США

Трамп про зустріч із Зеленським та допомогу Ердогана — що заявив
Президент США Дональд Трамп підтвердив намір провести зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Також він оцінив важливу роль, яку може зіграти Туреччина у переговорах РФ та України.
Такі заяви Трамп зробив на борту президентського літака, а запис публікує Білий дім.
Коли Трамп зустрінеться із Зеленським
Коли журналісти запитали американського президента про можливість зустрічі із президентом України 17 жовтня, то Трамп відповів на це ствердно.
"Я думаю, що так. Так", — сказав він.
Як Ердоган може допомогти у переговорах
Також Трамп вважає, що Реджеп Тайїп Ердоган може допомогти у припиненні війни РФ проти України. Все через повагу до нього російського диктатора Путіна.
"Так, Ердоган може (допомогти — ред.). Його поважають у Росії. Щодо України — не можу сказати, але його поважає Путін", — заявив Трамп.
Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч з американським президентом у п'ятницю, 17 жовтня. Лідери обох країн зустрінуться для обговорення питань оборони, енергетики та підтримки України.
Раніше ми також інформували, що Зеленський вже обговорив із Трампом питання постачання ракет Tomahawk.
