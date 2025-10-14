Видео
Трамп о встрече с Зеленским и помощи Эрдогана — что заявил

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 05:40
Трамп подтвердил свою встречу с Зеленским — что сказал президент США
Президент США Дональд Трамп поднимается на борт самолета. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Также он оценил важную роль, которую может сыграть Турция в переговорах РФ и Украины.

Такие заявления Трамп сделал на борту президентского самолета, а запись публикует Белый дом.

Читайте также:

Когда Трамп встретится с Зеленским

Когда журналисты спросили американского президента о возможности встречи с президентом Украины 17 октября, то Трамп ответил на это утвердительно.

"Я думаю, что да. Да", — сказал он.

Как Эрдоган может помочь в переговорах

Также Трамп считает, что Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в прекращении войны РФ против Украины. Все из-за уважения к нему российского диктатора Путина.

"Да, Эрдоган может (помочь — ред.). Его уважают в России. По Украине — не могу сказать, но его уважает Путин", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с американским президентом в пятницу, 17 октября. Лидеры обеих стран встретятся для обсуждения вопросов обороны, энергетики и поддержки Украины.

Ранее мы также информировали, что Зеленский уже обсудил с Трампом вопрос поставки ракет Tomahawk.

