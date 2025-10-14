Трамп подтвердил свою встречу с Зеленским — что сказал президент США

Трамп о встрече с Зеленским и помощи Эрдогана — что заявил
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Также он оценил важную роль, которую может сыграть Турция в переговорах РФ и Украины.
Такие заявления Трамп сделал на борту президентского самолета, а запись публикует Белый дом.
Когда Трамп встретится с Зеленским
Когда журналисты спросили американского президента о возможности встречи с президентом Украины 17 октября, то Трамп ответил на это утвердительно.
"Я думаю, что да. Да", — сказал он.
Как Эрдоган может помочь в переговорах
Также Трамп считает, что Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в прекращении войны РФ против Украины. Все из-за уважения к нему российского диктатора Путина.
"Да, Эрдоган может (помочь — ред.). Его уважают в России. По Украине — не могу сказать, но его уважает Путин", — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с американским президентом в пятницу, 17 октября. Лидеры обеих стран встретятся для обсуждения вопросов обороны, энергетики и поддержки Украины.
Ранее мы также информировали, что Зеленский уже обсудил с Трампом вопрос поставки ракет Tomahawk.
Читайте Новини.LIVE!