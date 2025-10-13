Чому Трамп змінив назву Пентагону - президент США пояснив

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву, наголосивши, що його головна мета — не розпалювати, а зупиняти війни. Також він пояснив мету перейменування Пентагону.

Про це американський лідер повідомив під час брифінгу у понеділок, 13 жовтня.

Чому Трамп змінив назву Пентагону

"Моя особистість — про зупинення воєн, і це працює", — сказав Трамп, коментуючи своє бачення зовнішньої політики.

Крім того, він прокоментував рішення про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни. За словами президента, це символізує новий підхід країни до питань безпеки та сили.

"Це також означає зміну нашої назви та ставлення: ми не збираємося вступати у війну. Але якщо вступимо — то виграємо її так, як ніхто ніколи раніше не вигравав", — додав американський лідер.

Він заявив, що США не будуть політкоректними.

"Мир через силу — ось у чому суть", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп раніше підписав указ, яким офіційно змінив назву Міністерства оборони на Міністерство війни. Церемонія підписання документа відбулася в Овальному кабінеті Білого дому.

А до цього Трамп дав доручення Пентагону поліпшити обороноздатність і підняти бойовий дух армії.