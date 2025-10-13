Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп объяснил, зачем переименовал Пентагон в Министерство войны

Трамп объяснил, зачем переименовал Пентагон в Министерство войны

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 16:39
Почему Трамп изменил название Пентагона - президент США объяснил
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, подчеркнув, что его главная цель — не разжигать, а останавливать войны. Также он объяснил цель переименования Пентагона.

Об этом американский лидер сообщил во время брифинга в понедельник, 13 октября.

Реклама
Читайте также:

Почему Трамп изменил название Пентагона

"Моя личность — об остановке войн, и это работает", — сказал Трамп, комментируя свое видение внешней политики.

Кроме того, он прокомментировал решение об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны. По словам президента, это символизирует новый подход страны к вопросам безопасности и силы.

"Это также означает изменение нашего названия и отношения: мы не собираемся вступать в войну. Но если вступим — то выиграем ее так, как никто никогда раньше не выигрывал", — добавил американский лидер.

Он заявил, что США не будут политкорректными.

"Мир через силу — вот в чем суть", — отметил Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп ранее подписал указ, которым официально изменил название Министерства обороны на Министерство войны. Церемония подписания документа состоялась в Овальном кабинете Белого дома.

А до этого Трамп дал поручение Пентагону улучшить обороноспособность и поднять боевой дух армии.

США Дональд Трамп Пентагон Америка
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации