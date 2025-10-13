Почему Трамп изменил название Пентагона - президент США объяснил

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, подчеркнув, что его главная цель — не разжигать, а останавливать войны. Также он объяснил цель переименования Пентагона.

Об этом американский лидер сообщил во время брифинга в понедельник, 13 октября.

Почему Трамп изменил название Пентагона

"Моя личность — об остановке войн, и это работает", — сказал Трамп, комментируя свое видение внешней политики.

Кроме того, он прокомментировал решение об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны. По словам президента, это символизирует новый подход страны к вопросам безопасности и силы.

"Это также означает изменение нашего названия и отношения: мы не собираемся вступать в войну. Но если вступим — то выиграем ее так, как никто никогда раньше не выигрывал", — добавил американский лидер.

Он заявил, что США не будут политкорректными.

"Мир через силу — вот в чем суть", — отметил Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп ранее подписал указ, которым официально изменил название Министерства обороны на Министерство войны. Церемония подписания документа состоялась в Овальном кабинете Белого дома.

А до этого Трамп дал поручение Пентагону улучшить обороноспособность и поднять боевой дух армии.