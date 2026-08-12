Трамп підтвердив таємну зміну літака в Туреччину через загрозу

Дональд Трамп біля літака. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп визнав факт підміни президентського борту під час вильоту з Туреччини та заявив про неухильне виконання інструкцій Секретної служби та військових. Аби вберегти лідера від потенційного замаху з боку Ірану, його переправили на інший борт через автомобіль для доставки їжі, поки посадовці та преса вилетіли на літаку-приманці.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

Дональд Трамп визнав факт підміни президентського борту

Глава Білого дому Дональд Трамп публічно заявив, що пересів на інший літак під час перебування в Туреччині, підкорившись вимогам безпеки. Відповідаючи на запитання щодо таємного рокірування бортів, американський лідер наголосив, що не буде вдаватися у деталі, але він нібито регулярно отримує інформацію про небезпеку щодо свого життя.

"Я просто виконую те, що вони хочуть зробити. Тож я звертаюся до Секретної служби. І до військових. Вони хотіли, щоб я полетів іншим рейсом, іншим літаком, з такою ж безпекою, але вони хотіли, щоб я це зробив, тому я це роблю. Я роблю те, що вони кажуть", — прокоментував Трамп.

Згодом він також зауважив, що борт, яким він безпосередньо пересувався, мав більший ризик стати мішенню для потенційного нападу.

За даними американських ЗМІ, підставою для залучення контрзаходів слугувала загроза замаху з боку Ірану. Аби непомітно евакуювати президента, спецслужби розробили складний план: Трамп привселюдно піднявся на борт старішого президентського літака, однак одразу вислизнув через кейтерінговий автомобіль та пересів на компактніший військовий C-32A ВПС США.

Трамп пересів у безпечніший літак, але дозволив топчиновникам США полетіти на рейсі під загрозою замаху

Примітно, що на літаку, яким він мав спочатку летіти і який виконував роль приманки, до вилетіли урядовці, зокрема державний секретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент, а також співробітники пресформи, які й не підозрювали про відсутність глави держави.

Усі залучені до операції літаки, включаючи подарований Катаром борт, дісталися британської території окремо. Саме там Дональд Трамп знову повернувся на катарський лайнер і вирушив до штату Меріленд, де о 01:23 за східним часом приземлився на базі Ендрюс.

Попри те, що речник Білого дому Стівен Ченг запевнив у повній захищеності всіх використовуваних президентських літаків, ситуація викликала обурення в Конгресі США. Лідер сенатської меншості Чак Шумер критично відреагував на те, що провідні законодавці дізналися про іранську загрозу та спецоперацію лише з матеріалів у ЗМІ, звинувативши адміністрацію у відсутності належної прозорості.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Сполучені Штати готуються до чергового етапу переговорів з іранською стороною, прагнучи мирного вирішення наявних розбіжностей. Очільник Білого дому Дональд Трамп підтвердив наміри врегулювати кризу без застосування сили, наголосивши на тимчасовій відмові від подальших військових ударів по об'єктах Ісламської Республіки.

Щодо інциденту з літаками, то через високий ризик іранського замаху на американського лідера або його борт спецслужбам США довелося організувати термінову таємну евакуацію Дональда Трампа з території Туреччини. Аби гарантувати безпечний відліт президента, агенти безпеки реалізували складну спецоперацію із залученням спеціального літака-приманки для відвернення уваги потенційних нападників.