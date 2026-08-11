Трампа таємно евакуювали у вантажівці з їжею

Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Спецслужби США провели секретну операцію в Туреччині, щоб терміново еваюкувати Дональда Трампа. Американські спецслужби дізналися про серйозну загрозу нападу на президента США чи його літак з боку Ірану. Через це для вильоту президента розробили хитрий план із літаком-приманкою.

Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на The Washington Post.

Трампа сховали у вантажівці з їжею

Трамп прилетів на саміт НАТО на новому літаку від Катару. Проте Білий дім оголосив, що назад він полетить на старому президентському борту Air Force One.

В Анкарі Трамп сів на старий гігантський літак Air Force One на виду телекамер. За кілька хвилин його таємно перевезли до військового літака C-32A ВПС за допомогою вантажівки з кейтерингом аеропорту, яка зазвичай використовується для завантаження їжі та інших припасів перед польотом.

Літак як приманка

У цей час репортери та частина команди Білого дому залишалися на старому літаку, де їм наказали повністю опустити шторки на ілюмінаторах. Таким чином Air Force One просто перетворили на приманку, а люди всередині думали, що летять із президентом.

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Насправді Трамп уже перебував у зовсім іншому літаку, який узяв курс на Велику Британію. Для повної таємності військовий борт C-32A летів через повітряні коридори під звичайним позивним Reach 18, що дозволило взагалі не привертати уваги радарів.

Як писали раніше Новини.LIVE, за словами Трампа американські війська були готові до безпрецедентного удару по Ірану. Але США в останню мить відмовилася від такого кроку заради досягнення угоди. Американці сподіваються, що їм вдасться відкрити Ормузьку протоку та усунути ядерну небезпеку з боку Тегерану.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України в США. Цю посаду вона обіймала з минулого року та пішла з неї на тлі скандалу про незадекларовану нерухомість.