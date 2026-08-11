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Главная Новости дня После саммита НАТО Трампа тайно эвакуировали в грузовике с едой — СМИ

После саммита НАТО Трампа тайно эвакуировали в грузовике с едой — СМИ

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 08:38
Трампа тайно эвакуировали в грузовике с продуктами
Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Спецслужбы США провели секретную операцию в Турции, чтобы срочно эвакуировать Дональда Трампа. Американские спецслужбы узнали о серьезной угрозе нападения на президента или его самолет со стороны Ирана. В связи с этим для вылета президента разработали хитроумный план с самолетом-приманкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post.

Трампа спрятали в грузовике с едой

Трамп прилетел на саммит НАТО на новом самолете из Катара. Однако Белый дом объявил, что обратно он полетит на старом президентском борту Air Force One.

В Анкаре Трамп сел на старый гигантский самолет Air Force One на глазах у телекамер. Через несколько минут его тайно перевезли на военный самолет C-32A ВВС с помощью грузовика аэропортского кейтеринга, который обычно используется для погрузки еды и других припасов перед полетом.

Самолет в качестве приманки

В это время репортеры и часть команды Белого дома оставались на старом самолете, где им приказали полностью опустить шторки на иллюминаторах. Таким образом, Air Force One просто превратили в приманку, а люди внутри думали, что летят с президентом.

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На самом деле Трамп уже находился в совершенно другом самолете, который взял курс на Великобританию. Для полной секретности военный самолет C-32A летел по воздушным коридорам под обычным позывным Reach 18, что позволило вообще не привлекать внимания радаров.

Как ранее писали Новини.LIVE, по словам Трампа, американские войска были готовы к беспрецедентному удару по Ирану. Но США в последний момент отказались от такого шага ради достижения соглашения. Американцы надеются, что им удастся открыть Ормузский пролив и устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности посла Украины в США. Эту должность она занимала с прошлого года и ушла с нее на фоне скандала о незадекларированной недвижимости.

самолет эвакуация Дональд Трамп
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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