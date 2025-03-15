В Іраку ліквідували одного з лідерів ІДІЛ Абу Хадіджі

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в Іраку знищено одного з лідерів терористичного угруповання Ісламської держави Іраку та Леванту (ІДІЛ) — Абу Хадіджу. Разом із ним був ліквідований ще один член угруповання. Операцію провели спільними зусиллями США, іракських та курдських сил.

Про це повідомляє The Times of India та сам Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

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"Сьогодні було вбито втікача-лідера ІДІЛ в Іраку. За ним невпинно полювали наші безстрашні бійці", — написав Трамп.

Він також зазначив, що ліквідація Хадіджі відбулася в координації з урядами Іраку та Курдистану, підкресливши, що це ще один крок до встановлення миру через силу.

Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа аль-Судані підтвердив операцію, офіційно оголосивши про загибель Абдулли Макі Муслеха аль-Ріфаї, відомого як Абу Хадіджа.

Як пише The Times of India, Абу Хадіджа вважався одним із найнебезпечніших терористів, що діяли в Іраку та за його межами. Він мав високий статус у структурі ІДІЛ і розглядався як потенційний претендент на роль нового "халіфа". Його ліквідація завдала серйозного удару по діяльності угруповання в регіоні.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Сили центрального командування США заявляли про ліквідацію чотирьох лідерів ІДІЛ.

Тим часом Дональд Трамп анонсував припинення вогню в Україні та сказав, коли воно може відбутися.