В Ираке ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ Абу Хадиджи

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Ираке уничтожен один из лидеров террористической группировки Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) — Абу Хадиджу. Вместе с ним был ликвидирован еще один член группировки. Операцию провели совместными усилиями США, иракских и курдских сил.

Об этом сообщает The Times of India и сам Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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"Сегодня был убит беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы", — написал Трамп.

Он также отметил, что ликвидация Хадиджи состоялась в координации с правительствами Ирака и Курдистана, подчеркнув, что это еще один шаг к установлению мира через силу.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани подтвердил операцию, официально объявив о гибели Абдуллы Маки Муслеха аль-Рифаи, известного как Абу Хадиджа.

Как пишет The Times of India, Абу Хадиджа считался одним из самых опасных террористов, действовавших в Ираке и за его пределами. Он имел высокий статус в структуре ИГИЛ и рассматривался как потенциальный претендент на роль нового "халифа". Его ликвидация нанесла серьезный удар по деятельности группировки в регионе.

Напомним, в сентябре 2024 года Силы центрального командования США заявляли о ликвидации четырех лидеров ИГИЛ.

Между тем Дональд Трамп анонсировал прекращение огня в Украине и сказал, когда оно может произойти.