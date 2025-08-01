Трамп назвав втрати Росії у війні з Україною

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав втрати військ РФ у війні з Україною з початку 2025 року. За даними очільника Білого дому, з початку цього року російська армія втратила більш ніж 100 тисяч солдатів.

Про це Дональд Трапм повідомив у Truth Social у п'ятницю, 1 серпня.

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Президент США Дональд Трамп назвав втрати росіян на фронті з початку 2025 року.

За даними лідера США, від початку цього року Росія втратила 112 500 солдатів. Водночас у липні 2025 року окупаційна армія втратила 20 000 армійців.

"Мені щойно повідомили, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця (ймовірно, йдеться про липень, — Ред.) у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112 500 солдатів. Це багато непотрібних смертей", — повідомив Трамп.

Крім того, він додав, що Україна також зазнала значних втрат на полі бою з початку цього року.

"Україна, однак, теж сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила близько 8 000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти. Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти. Це війна, якої не повинно було бути — це війна Байдена, а не Трампа. Я тут, щоб подивитися, чи зможу я її зупинити!", — резюмував президент Америки.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що хоче укласти угоду про припинення війни в Україні до 8 серпня 2025 року.

Раніше Трамп поставив ультиматум для Кремля щодо завершення війни в Україні, встановивши 10-денний термін.