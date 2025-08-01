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Трамп назвал потери РФ в войне с Украиной с начала года

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 18:56
Трамп назвал потери России в войне с Украиной
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал потери войск РФ в войне с Украиной с начала 2025 года. По данным главы Белого дома, с начала этого года российская армия потеряла более чем 100 тысяч солдат.

Об этом Дональд Трапм сообщил в Truth Social в пятницу, 1 августа.

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Президент США Дональд Трамп назвал потери россиян на фронте с начала 2025 года.

По данным лидера США, с начала этого года Россия потеряла 112 500 солдат. В то же время в июле 2025 года оккупационная армия потеряла 20 000 армейцев.

"Мне только что сообщили, что почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце (вероятно, говорится об июле, — Ред.) в бессмысленной войне с Украиной. С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это много ненужных смертей", — сообщил Трамп.

Кроме того, он добавил, что Украина также понесла значительные потери на поле боя с начала этого года.

"Украина, однако, тоже сильно пострадала. С 1 января 2025 года она потеряла около 8 000 солдат, и это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньшем количестве, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские населенные пункты. Это война, которой не должно было быть — это война Байдена, а не Трампа. Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я ее остановить!", — резюмировал президент Америки.

Трамп про втрати РФ
Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине до 8 августа 2025 года.

Ранее Трамп поставил ультиматум для Кремля по завершению войны в Украине, установив 10-дневный срок.

Дональд Трамп Украина война в Украине Россия потери оккупантов
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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