Трамп не має наміру забороняти TikTok

Дональд Трамп. Фото: WHYY

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп натякнув, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok. Він вважає цей ресурс впливовим інструментом поширення інформації.

Відповідний допис він опублікував у своєму обліковому записі в X (Twitter), де дублюють дописи з власної соцмережі Трампа Truth Social.

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Трамп не проти TikTok

Дональд Трамп опублікував таблицю результатів його контенту у TikTok станом на початок січня 2025 року. На ній видно, що контент отримав десятки мільярдів переглядів та що його облікові записи за сукупним показником в рази випереджають контент його суперниці на виборах, Камали Гарріс. Також Трамп зумів обійти таких поп-зірок як Тейлор Свіфт і Бейонсе.

"Чому б я мав думати про відмову від TikTok?" — риторично прокоментував обраний президент.

Повідомлення Трампа у TikTok. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Трамп подав запит до Верховного суду з проханням відкласти дію закону, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok.

У березні в США винесли на голосування законопроєкт про заборону TikTok, який викликав неоднозначну реакцію серед представників влади.