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Трамп намекнул, что собирается сделать с соцсетью TikTok

3 января 2025 10:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Трамп не намерен запрещать TikTok
Дональд Трамп. Фото: WHYY
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул, что не видит причин отказываться от платформы TikTok. Он считает этот ресурс влиятельным инструментом распространения информации.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в X (Twitter), где дублируют сообщения из собственной соцсети Трампа Truth Social.

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Дональд Трамп опубликовал таблицу результатов его контента в TikTok по состоянию на начало января 2025 года. На ней видно, что контент получил десятки миллиардов просмотров и что его учетные записи по совокупному показателю в разы опережают контент его соперницы на выборах Камалы Гаррис. Также Трамп сумел обойти таких поп-звезд, как Тейлор Свифт и Бейонсе.

"Почему я должен думать об отказе от TikTok?", — риторически прокомментировал избранный президент.

Дональд Трамп сохранит ТикТок
Сообщение Трампа в TikTok. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Трамп подал запрос в Верховный суд с просьбой отложить действие закона, требующего от китайской компании ByteDance продать TikTok.

В марте в США вынесли на голосование законопроект о запрете TikTok, вызвавший неоднозначную реакцию среди представителей власти.

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