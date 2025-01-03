Трамп не намерен запрещать TikTok

Дональд Трамп. Фото: WHYY

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул, что не видит причин отказываться от платформы TikTok. Он считает этот ресурс влиятельным инструментом распространения информации.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в X (Twitter), где дублируют сообщения из собственной соцсети Трампа Truth Social.

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Трамп не против TikTok

Дональд Трамп опубликовал таблицу результатов его контента в TikTok по состоянию на начало января 2025 года. На ней видно, что контент получил десятки миллиардов просмотров и что его учетные записи по совокупному показателю в разы опережают контент его соперницы на выборах Камалы Гаррис. Также Трамп сумел обойти таких поп-звезд, как Тейлор Свифт и Бейонсе.

"Почему я должен думать об отказе от TikTok?", — риторически прокомментировал избранный президент.

Сообщение Трампа в TikTok. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Трамп подал запрос в Верховный суд с просьбой отложить действие закона, требующего от китайской компании ByteDance продать TikTok.

В марте в США вынесли на голосование законопроект о запрете TikTok, вызвавший неоднозначную реакцию среди представителей власти.