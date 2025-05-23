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Трамп буде присутній на червневому саміті НАТО в Гаазі

23 травня 2025 09:34
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трамп поїде на саміт НАТО в Гаагу — підтвердив прем’єр Нідерландів
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у червневому саміті НАТО, що відбудеться в Гаазі. Про свою присутність Трамп сказав прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схуфу після телефонної розмови з американським лідером.

Про це пише Bloomberg.

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"Його присутність буде дуже важливою", — сказав Схуф журналістам.

Також прем'єр Нідерландів додав, що Трамп особисто запевнив його в намірі приїхати. За словами прем'єра, і він, і генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікували на присутність президента США ще від початку підготовки саміту. Попри це, офіційних коментарів від Білого дому та штаб-квартири НАТО щодо цього поки немає.

Відомо, що саміт відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Очікується, що на ньому союзники ухвалять новий мінімальний рівень оборонних витрат для членів блоку. За даними дипломатів, обговорюється ціль у 5% ВВП, яку неодноразово висував сам Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що не поїде на саміт в Гаагу, якщо країни-членкині НАТО не узгодять витрати у 5% на оборонні потреби. 

Також анонімні джерела повідомили західним ЗМІ, що Трамп сказав європейським лідерам, чому Путін не хоче перемир'я. Російський президент переконаний, що він окупує Україну

НАТО Дональд Трамп Гаага саміт політики
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