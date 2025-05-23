Трамп поїде на саміт НАТО в Гаагу — підтвердив прем’єр Нідерландів

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у червневому саміті НАТО, що відбудеться в Гаазі. Про свою присутність Трамп сказав прем'єр-міністру Нідерландів Діку Схуфу після телефонної розмови з американським лідером.

Про це пише Bloomberg.

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"Його присутність буде дуже важливою", — сказав Схуф журналістам.

Також прем'єр Нідерландів додав, що Трамп особисто запевнив його в намірі приїхати. За словами прем'єра, і він, і генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікували на присутність президента США ще від початку підготовки саміту. Попри це, офіційних коментарів від Білого дому та штаб-квартири НАТО щодо цього поки немає.

Відомо, що саміт відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Очікується, що на ньому союзники ухвалять новий мінімальний рівень оборонних витрат для членів блоку. За даними дипломатів, обговорюється ціль у 5% ВВП, яку неодноразово висував сам Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що не поїде на саміт в Гаагу, якщо країни-членкині НАТО не узгодять витрати у 5% на оборонні потреби.

Також анонімні джерела повідомили західним ЗМІ, що Трамп сказав європейським лідерам, чому Путін не хоче перемир'я. Російський президент переконаний, що він окупує Україну.