Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое участие в июньском саммите НАТО, который состоится в Гааге. О своем присутствии Трамп сказал премьер-министру Нидерландов Дику Схуфу после телефонного разговора с американским лидером.

Об этом пишет Bloomberg.

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"Его присутствие будет очень важным", — сказал Схуф журналистам.

Также премьер Нидерландов добавил, что Трамп лично заверил его в намерении приехать. По словам премьера, и он, и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидали присутствия президента США еще с начала подготовки саммита. Несмотря на это, официальных комментариев от Белого дома и штаб-квартиры НАТО по этому поводу пока нет.

Известно, что саммит состоится 24-25 июня в Гааге. Ожидается, что на нем союзники примут новый минимальный уровень оборонных расходов для членов блока. По данным дипломатов, обсуждается цель в 5% ВВП, которую неоднократно выдвигал сам Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что не поедет на саммит в Гаагу, если страны-члены НАТО не согласуют расходы в 5% на оборонные нужды.

Также анонимные источники сообщили западным СМИ, что Трамп сказал европейским лидерам, почему Путин не хочет перемирия. Российский президент убежден, что он оккупирует Украину.