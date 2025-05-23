Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп будет присутствовать на июньском саммите НАТО в Гааге arrow

Трамп будет присутствовать на июньском саммите НАТО в Гааге

23 мая 2025 09:34
Анастасия Постоенко - Редактор
Трамп поедет на саммит НАТО в Гаагу — подтвердил премьер Нидерландов
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое участие в июньском саммите НАТО, который состоится в Гааге. О своем присутствии Трамп сказал премьер-министру Нидерландов Дику Схуфу после телефонного разговора с американским лидером.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Трамп все таки поедет на саммит в Гаагу

"Его присутствие будет очень важным", — сказал Схуф журналистам.

Также премьер Нидерландов добавил, что Трамп лично заверил его в намерении приехать. По словам премьера, и он, и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидали присутствия президента США еще с начала подготовки саммита. Несмотря на это, официальных комментариев от Белого дома и штаб-квартиры НАТО по этому поводу пока нет.

Известно, что саммит состоится 24-25 июня в Гааге. Ожидается, что на нем союзники примут новый минимальный уровень оборонных расходов для членов блока. По данным дипломатов, обсуждается цель в 5% ВВП, которую неоднократно выдвигал сам Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что не поедет на саммит в Гаагу, если страны-члены НАТО не согласуют расходы в 5% на оборонные нужды.

Также анонимные источники сообщили западным СМИ, что Трамп сказал европейским лидерам, почему Путин не хочет перемирия. Российский президент убежден, что он оккупирует Украину.

НАТО Дональд Трамп Гаага саммит политики
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама