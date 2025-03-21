Трамп анонсував розробку винищувача F-47 — які його особливості

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував розробку першого у світі винищувача шостого покоління. Йдеться про F-47.

Про це Дональд Трамп сказав в Овальному кабінеті у пʼятницю, 21 березня.

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"Найпотужніший, найсмертоносніший літак в історії. Експериментальна версія таємно літає вже пʼять років, і ми впевнені, що вона значно перевершує можливості будь-якої іншої країни", — наголосив Трамп.

За його словами, F-47 оснащений найсучаснішими стелс-технологіями. Він практично невидимий і має безпрецедентну потужність серед усіх літаків свого класу.

"Маневровість теж неперевершена, попри потужність і швидкість. Його швидкість "Е", понад два махи, що рідко почуєш. Вороги Америки не побачать, як він наближається", — зазначив лідер США.

Відомо, що компанія Boeing виграла контракт на розробку та виробництво F-47. Наразі його технічні подробиці лишаються суворо засекреченими. Вартість літака на початку проєкту оцінювалася у 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США, Україна та Росія вже визначили попередні контури угоди для припинення війни.

Також Трамп схарактеризував свої переговори з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським як дуже продуктивні.