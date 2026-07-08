Трамп анонсував розмову з Путіним після зустрічі з Зеленським

Дональд Трамп. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує тиснути на російського диктатора Володимира Путіна задля припинення війни проти України. За його словами, вже сьогодні він планує провести чергову розмову з очільником Кремля.

Про це стало відомо із трансляції саміту НАТО, передає Новини.LIVE.

Трамп анонсував нову розмову з Путіним

За словами президента США, Вашингтон продовжує чинити тиск на Кремль, щоб домогтися завершення війни проти України.

"Ми сильно тиснемо на Путіна для закінчення війни. Сьогодні я знову поговорю з ним", — заявив Трамп.

Американський президент зазначив, що регулярно спілкується з Путіним, а також підтримує хороші відносини з Президентом України Володимиром Зеленським. Він висловив переконання, що обидві сторони зацікавлені у припиненні бойових дій.

"І президент Зеленський хоче її завершити, і я вірю, що Путін хоче її завершити", — сказав глава Білого дому.

Водночас Трамп визнав, що завершення війни виявилося набагато складнішим завданням, ніж він очікував. За його словами, бойові дії стали серйозним випробуванням для Росії, а окремі зміни на фронті можуть свідчити про покращення позицій України.

Також президент США повторив свою давню тезу про те, що повномасштабного вторгнення Росії, на його думку, не сталося б, якби він залишався президентом Сполучених Штатів.

"У Росії справи йдуть складніше. Все виявилося набагато складнішим, ніж передбачалося", — підсумував Трамп.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що підтримує ідею особистої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, такі переговори можуть сприяти завершенню війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським американський лідер обговорив питання безпекової співпраці, завершення війни та підтримки України. Після переговорів Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо можливого візиту до Києва.