Товарів на мільйони гривень — Безугла показала, на що Генштаб витрачає кошти

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі депутатки

Народна депутатка Мар'яна Безугла дослідила тендери, які проводить Генштаб ЗСУ. За її словами, лише протягом 2023 року було закуплено годинників на мільйони гривень.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Також Безугла зазначила, що Генштаб закупив ікон на сотню тисяч гривень, історичний колаж за 69 тисяч гривень, гриль-барбекю з мультиваркою-скороваркою за 92 тисячі та настільних ігор на 50 тисяч гривень.

Тендери Генштабу ЗСУ. Фото: Мар'яна Безугла

Тендери Генштабу ЗСУ. Фото: Мар'яна Безугла

"Нагадаю, Генеральний штаб Збройних Сил України (ГШ ЗСУ) очолює начальник ГШ ЗСУ Шаптала, який підпорядковується Головнокомандувачу ЗСУ Залужному, це як штаб бригади, начальник штабу бригади і командир бригади. Одне питання, нахіба?" — наголосила політична діячка.

Тендери Генштабу ЗСУ. Фото: Мар'яна Безугла

Тендери Генштабу ЗСУ. Фото: Мар'яна Безугла

Тендери Генштабу ЗСУ. Фото: Мар'яна Безугла

Виплати пораненим військовим від Генштабу

Крім того, вона зауважила, що пораненим військовим Генштаб виплачував лише по 500 грн на місяць, поки Верховна Рада цього не змінила.

"Тут вже налетіли з прикладами торгів щодо держнагород і т.д. Шановні, я пишу про побутові витрати ГШ ЗСУ, скільки вони витрачають на окремі офіційні відзнаки, іншу продукцію тут взагалі не розглядається. Чисто побут. І "штабна культура" витрачатись на якісь додаткові годинники та ікони", — підсумувала Безугла.

Скриншот допису з Facebook Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла, яка останніми тижнями потрапляла у гучні скандали, зробила ще одну несподівану заяву щодо мобілізації жінок в Україні.