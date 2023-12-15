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Товаров на миллионы гривен — Безуглая показала, на что Генштаб тратит средства

15 декабря 2023 16:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Товаров на миллионы гривен — Безуглая показала, на что Генштаб тратит средства
Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: соцсети депутата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат Марьяна Безуглая исследовала тендеры, которые проводит Генштаб ВСУ. По ее словам, только в течение 2023 года были закуплены часы на миллионы гривен.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Также Безуглая отметила, что Генштаб закупил иконы на сотню тысяч гривен, исторический коллаж за 69 тысяч гривен, гриль-барбекю с мультиваркой-скороваркой за 92 тысячи и настольных игр на 50 тысяч гривен.

Безугла показали на что Генштаб тратит средства
Тендеры Генштаба ВСУ. Фото: Марьяна Безуглая
Безугла показали на что Генштаб тратит средства
Тендеры Генштаба ВСУ. Фото: Марьяна Безуглая

"Напомню, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ГШ ВСУ) возглавляет начальник ГШ ВСУ Шаптала, который подчиняется Главнокомандующему ВСУ Залужному, это как штаб бригады, начальник штаба бригады и командир бригады. Один вопрос, нахиба?" — отметила политический деятель.

Безуглая показала на что Генштаб тратит средства
Тендеры Генштаба ВСУ. Фото: Марьяна Безуглая
Безугла показали на что Генштаб тратит средства
Тендеры Генштаба ВСУ. Фото: Марьяна Безуглая
Безуглая показала на что Генштаб тратит средства
Тендеры Генштаба ВСУ. Фото: Марьяна Безуглая

Выплаты раненым военным от Генштаба

Кроме того, она отметила, что раненым военным Генштаб выплачивал всего по 500 грн в месяц, пока Верховная Рада этого не изменила.

"Здесь уже налетели с примерами торгов по госнаградам и т.д. Уважаемые, я пишу о бытовых расходах ГШ ВСУ, сколько они тратят на отдельные официальные знаки отличия, другую продукцию здесь вообще не рассматривается. Чисто быт. И "штабная культура" тратиться на какие-то дополнительные часы и иконы", — подытожила Безуглая.

Безуглая показала на что Генштаб тратит средства
Скриншот сообщения из Facebook Марьяны Безуглой

Напомним, ранее Марьяна Безуглая, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление о мобилизации женщин в Украине.

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