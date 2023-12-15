Товаров на миллионы гривен — Безуглая показала, на что Генштаб тратит средства
Народный депутат Марьяна Безуглая исследовала тендеры, которые проводит Генштаб ВСУ. По ее словам, только в течение 2023 года были закуплены часы на миллионы гривен.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
На что тратит деньги Генштаб ВСУ
Также Безуглая отметила, что Генштаб закупил иконы на сотню тысяч гривен, исторический коллаж за 69 тысяч гривен, гриль-барбекю с мультиваркой-скороваркой за 92 тысячи и настольных игр на 50 тысяч гривен.
"Напомню, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ГШ ВСУ) возглавляет начальник ГШ ВСУ Шаптала, который подчиняется Главнокомандующему ВСУ Залужному, это как штаб бригады, начальник штаба бригады и командир бригады. Один вопрос, нахиба?" — отметила политический деятель.
Выплаты раненым военным от Генштаба
Кроме того, она отметила, что раненым военным Генштаб выплачивал всего по 500 грн в месяц, пока Верховная Рада этого не изменила.
"Здесь уже налетели с примерами торгов по госнаградам и т.д. Уважаемые, я пишу о бытовых расходах ГШ ВСУ, сколько они тратят на отдельные официальные знаки отличия, другую продукцию здесь вообще не рассматривается. Чисто быт. И "штабная культура" тратиться на какие-то дополнительные часы и иконы", — подытожила Безуглая.
Напомним, ранее Марьяна Безуглая, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление о мобилизации женщин в Украине.
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