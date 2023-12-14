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Де ще 700 тисяч — Безугла обурилась кількістю військових на фронті

14 грудня 2023 11:25
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Де ще 700 тисяч — Безугла обурилась кількістю військових на фронті
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: hromadske
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову незадоволена процесами мобілізації та розподілення військових на фронті. За її словами в Силах оборони приблизно мільйон військовослужбовців, а воює лише 300 тисяч.

Про це Мар'яна Безугла написала у своєму Facebook.

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Нардеп заявила, що у складі Сил оборони України воює лише 300 тисяч осіб, хоча загальна чисельність складає близько мільйона людей. 

"Що роблять інші 700 тис.?  Це мінімум 14 мільярдів грн платників податків (грошове забезпечення військовослужбовців виплачується тільки з доходів держбюджету, не від партнерів) щомісяця і не менше 168 мільярдів на рік. При цьому деякі бригади не ротують три роки(!) Звідти шлях на тривалий відпочинок тільки пораненим / вбитим. Наприклад, більшість бригад ДШВ", — каже Безугла.  

Вона наголосила, що вже пів року з Генштабом ЗСУ точиться суперечка, в якому кажуть, що ротації неможливі.

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Згодом вона написала ще один допис, де відреагувала на коментарі щодо військових, які перебувають у тиловому забезпеченні. 

"Мені тут пишуть, тилове забезпечення бла-бла-бла, тому у нас десь 300 тис. воює, а близько 700 тис. не воює. А Генштабу ЗСУ все ок, так і треба. Ротації, демобілізація — ні. Крім відкритих питань, чому одні військові частини ніколи не були на фронті, а другі бригади не виводилися з фронту на відновлення взагалі, є ще очевидне-неймовірне: чому ми не можемо для багатьох тилових операцій залучити цивільних підрядників?" — запитує нардепка.

Вона пропонує залучити до ротації та відправки на передову "військкомів", а військовим з фронту дати відпочинок.

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Нагадаємо, декілька днів тому Мар'яна Безугла виступила з ініціативою відправити на фронт усіх жінок, аби зрівняти їх з чоловіками під час мобілізації. За словами нардепки, можливість жінки народжувати не заважає їй воювати.

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