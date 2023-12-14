Где еще 700 тысяч — Безуглая возмутилась количеством военных на фронте

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: hromadske

Народная депутат Марьяна Безуглая снова недовольна процессами мобилизации и распределения военных на фронте. По ее словам, в Силах обороны примерно миллион военнослужащих, а воюет всего 300 тысяч.

Об этом Марьяна Безуглая написала в своем Facebook.

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Нардеп заявила, что в составе Сил обороны Украины воюет лишь 300 тысяч человек, хотя общая численность составляет около миллиона человек.

"Что делают другие 700 тыс.? Это минимум 14 миллиардов грн налогоплательщиков (денежное довольствие военнослужащих выплачивается только с доходов госбюджета, не от партнеров) ежемесячно и не менее 168 миллиардов в год. При этом некоторые бригады не ротируют три года (!) оттуда путь на длительный отдых только раненым/убитым. Например, большинство бригад ДШУ", — говорит Безуглая.

Она подчеркнула, что уже полгода с Генштабом ВСУ идет спор, в котором он говорят, что ротации невозможны.

Впоследствии она написала еще одно сообщение, где отреагировала на комментарии о военных, которые находятся в тыловом обеспечении.

"Мне здесь пишут, тыловое обеспечение бла-бла-бла, поэтому у нас где-то 300 тыс. воюет, а около 700 тыс. не воюет. А Генштабу ВСУ все ок, так и надо. Ротации, демобилизация — нет. Кроме открытых вопросов, почему одни воинские части никогда не были на фронте, а другие бригады не выводились с фронта на восстановление вообще, есть еще очевидно-невероятное: почему мы не можем для многих тыловых операций привлечь гражданских подрядчиков?" — спрашивает нардеп.

Она предлагает привлечь в ротацию и отправку на передовую "военкомов", а военным с фронта дать отдых.

Напомним, несколько дней назад Марианна Безуглая выступила с инициативой отправить на фронт всех женщин, чтобы сравнить их с мужчинами во время мобилизации. По словам нардепа, возможность женщины рожать не мешает ей воевать.