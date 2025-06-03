По тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя вдарили дрони й тепер там немає світла

Результат атаки дронів на підстанцію на ТОТ Херсонщини. Фото: Скриншот

Тимчасово окуповані райони Херсонської та Запорізької областей наразі повністю залишились без світла після масованої атаки безпілотників. В результаті атаки дронів без електрики тільки на Херсонщині 150 населених пунктів.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на так званих "губернаторів" Сальдо та Балицького.

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Що відомо на цей момент

Як заявив колаборант Сальдо, уламками збитих безпілотників пошкоджено нову підстанцію в Генічеському районі. Без електропостачання 150 населення в Генічеському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому округах. Це понад 104 тис. осіб та 44 соціально значущі об'єкти. Усі критичні об'єкти підключено до резервних джерел живлення.

Гауляйтер частини Запорізької області Балицький повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджено високовольтне обладнання у північно-західній частині Запорізької області. Відсутня електроенергія по всій території регіону. Об'єкти охорони здоров'я переведено на резервні джерела електропостачання.

Раніше повідомлялось, що Україна підняла розвиток безпілотної авіації на нову сходинку. Щороку національний оборонно-промисловий комплекс здатен виробляти до десяти мільйонів дронів.

А ще нагадаємо, що 1 червня СБУ успішно провела унікальну спецоперацію в глибокому тилу Росії, уразивши понад 40 літаків стратегічної авіації.