По временно оккупированным территориям Херсонщины и Запорожья ударили дроны и теперь там нет света

Результат атаки дронов на подстанцию на ВОТ Херсонщины. Фото: Скриншот

Временно оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей сейчас полностью остались без света после массированной атаки беспилотников. В результате атаки дронов без электричества только на Херсонщине 150 населенных пунктов.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на так называемых "губернаторов" Сальдо и Балицкого.

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Что известно на данный момент

Как заявил коллаборационист Сальдо, обломками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе. Без электроснабжения 150 населения в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это более 104 тыс. человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания.

Гауляйтер части Запорожской области Балицкий сообщил, что в результате обстрелов повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия по всей территории региона. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Украина подняла развитие беспилотной авиации на новую ступеньку. Ежегодно национальный оборонно-промышленный комплекс способен производить до десяти миллионов дронов.

А еще напомним, что 1 июня СБУ успешно провела уникальную спецоперацию в глубоком тылу России, поразив более 40 самолетов стратегической авиации.