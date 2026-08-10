Топкорупція в Україні зростає: очільник САП назвав причини

Олександр Клименко. Фото: УНІАН

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

В Україні спостерігається зростання масштабів топкорупції. Тим часом випадки корупційних скандалів на найвищих рівнях у державі дедалі частішають, що не демонструє бажання влади боротися з цим.

Про брак політичної волі для протидії цим процесам та ключові перешкоди у роботі правоохоронців заявив очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає Новини.LIVE.

Клименко розповів про перешкоди у справах проти корупції з боку нардепів

Під час офіційного брифінгу, присвяченого результатам спільної діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за перші шість місяців 2026 року, прозвучала критична оцінка стану справ у державі. Керівник САП Олександр Клименко відверто повідомив, що реального скорочення корупційних злочинів наразі не фіксується. До того, за словами посадовця, корупція серед чиновників найвищого рангу лише посилюється.

Головною причиною такої ситуації очільник відомства вважає те, що на державному рівні не демонструється достатня політична воля для викорінення хабарництва. Однією з найгостріших проблем залишаються так звані "правки Лозового", норми яких досі перешкоджають ефективному доведенню справ до логічного завершення.

Крім того, очільник САП звернув увагу на вкрай обмежені повноваження прокурорів у кримінальних провадженнях, фігурантами яких виступають народні депутати. Ще одним серйозним викликом є регулярні проблеми з процедурою екстрадиції підозрюваних, які переховуються за кордоном. Для ефективної ж протидії транснаціональним корупційним схемам, як наголосив Клименко, українським правоохоронцям гостро не вистачає можливості створювати спільні міжнародні слідчі групи.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, в Україні регулярно викривають нові й нові корупційні скандали. Антикорупційні органи України провели серію резонансних викриттів серед колишніх чиновників та військовопосадовців.

Зокрема, ексочільниці Мін'юсту та колишній віцепрем'єрці Ользі Стефанішиній висунули підозру в незадекларованому майні та незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн, які вона приховувала, оформлюючи елітні авто та нерухомість на родичів і підлеглих.

Окрім цього, НАБУ та САП викрили угруповання на чолі з колишнім держсекретарем МЗС, яке розкрадало кошти міжнародної допомоги, наданої Україні на початку повномасштабної війни, із подальшим їх відмиванням через конвертаційні центри.

Паралельно підозру отримав і колишній високопосадовець ЗСУ, який у змові зі спільниками намагався виманити у комерційного забудовника рекордні понад два мільйони доларів хабаря.