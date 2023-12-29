Топгенерал НАТО закликав Нідерланди готуватись до війни з Росією

Головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен звертається до нідерландських солдатів. Фото: AFP

Головнокомандувач Збройних сил Нідерландів Мартін Вайнен, заявив, що Нідерланди повинні готуватися до війни з Росіією. Він навів приклади країн Балтії та Скандинавії, які до цього поступово готуються.

Про це повідомляє The Sun.

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Ну думку Вайнена, країна має йти за прикладом Швеції, Фінляндії та країн Балтії. Оскільки вони межують з Росією, вони краще підготовлені до початку війни.

"Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них", — зазначив начштабу нідерландських військ, та додав, що цивільні мають бути забезпечені запасами їжі та питної води на випадок екстрених ситуацій.

Він додав, що оскільки Росія продовжує нарощувати свій мілітаризм, то для її стримання має бути гідна відповідь.

"Є лише одна мова, яку розуміє Росія — це мова сильної армії", — сказав Вайнен, зауваживши на важливості того, аби країна усунула кадровий дефіцит в армії.

Військова служба в Нідерландах не є обов’язковою з 1997 року, але нещодавно Міністерство оборони країни запровадило добровільний "рік служби" для молоді, який, за словами Вейнена, не є призовом, а пропонує молодим людям "право служити", після чого вони зможуть або перейти в резерв, або продовжити службу в армії. Раніше таку програму запровадила у себе Швеція.

Нагадаємо, що раніше до Нідерландів прибув колишній офіцер російського ГРУ та старший інструктор формально не існуючої ПВК "Вагнер" з проханням про політичний прихисток в обмін на готовність постати перед Гаазьким судом та свідчити щодо воєнних злочинів Росії у 2014-2022 рр.

Також не так давно міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен висловила думку про необхідність посилення військової сили європейських країн для забезпечення готовності до військових дій. При цьому вона зазначила, що треба діяти зараз і бути готовими до бою.