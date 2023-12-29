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Топ-генерал НАТО призвал Нидерланды готовиться к войне с Россией

29 декабря 2023 21:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Топ-генерал НАТО призвал Нидерланды готовиться к войне с Россией
Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вайнен обращается к нидерландским солдатам. Фото: AFP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов Мартин Вайнен заявил, что Нидерланды должны готовиться к войне с Россией. Он привел примеры стран Балтии и Скандинавии, которые к этому постепенно готовятся.

Об этом сообщает The Sun.

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Нидерланды должны готовиться к войне

По мнению Вайнена, страна должна следовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии. Поскольку они граничат с Россией, они лучше подготовлены к началу войны.

"Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них", — отметил начштаба нидерландских войск, и добавил, что гражданские должны быть обеспечены запасами пищи и питьевой воды на случай экстренных ситуаций.

Он добавил, что поскольку Россия продолжает наращивать свой милитаризм, то для ее удержания должен быть достойный ответ.

"Есть только один язык, который понимает Россия - это язык сильной армии", — сказал Вайнен, отметив важность того, чтобы страна устранила кадровый дефицит в армии.

Военная служба в Нидерландах не обязательна с 1997 года, но недавно Министерство обороны страны ввело добровольный "год службы" для молодежи, который, по словам Вайнена, не является призывом, а предлагает молодым людям "право служить", после чего они смогут или перейти в резерв, или продолжить службу в армии. Ранее такую программу ввела Швеция.

Напомним, что ранее в Нидерланды прибыл бывший офицер российского ГРУ и старший инструктор формально не существующей ЧВК "Вагнер" с просьбой о политическом убежище в обмен на готовность предстать перед Гаагским судом и свидетельствовать о военных преступлениях России в 2014-2022 гг.

Также недавно министр обороны страны Кайса Оллонгрен высказала мнение о необходимости усиления военной силы европейских стран для обеспечения готовности к военным действиям. При этом она отметила, что нужно действовать сейчас и быть готовыми к бою.

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