Ексофіцер ГРУ попросив політичного притулку в Нідерландах в обмін на свідчення для Гааги

Бійці спецпризначення військової розвідки ГРУ. Ілюстративне фото: росЗМІ

До Нідерландів прибув колишній офіцер російського ГРУ та старший інструктор формально не існуючої ПВК "Вагнер". Він просить надати йому політичного прихистку в обмін на готовність постати перед Гаазьким судом та свідчити щодо воєнних злочинів Росії у 2014-2022 рр.

Про це повідомляє проєкт Gulalgu.net, заснований російським правозахисником Володимиром Осєчкіним.

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За їхніми даними, явку з повинною на ім'я прокурора МКС Каріма Хана, написав полковник, голова так званого 4-го відділу управління спецоперацій "генпрокуратури ДНР".

Як заявив ексармієць, він готовий свідчити проти:

ідеолога "Новоросії" Владислава Суркова;

депутата Держдуми Олександра Бородая;

командира 10-ї бригади спецзагону ГРУ (в/ч 51532) генерал-майора Сергія Свида (позивний "Рязань", куратор ПВК "Редут" та "Вагнер");

польового командування ПВК "Вагнер" та інших співробітники ФСБ та Міністерства оборони Росії, які курували "спецоперації" в Україні протягом 2014-2022 рр.

"Добровільно віддаю себе в руки міжнародному правосуддю, хочу очистити душу і розповісти міжнародному розслідуванню та суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну у 2014 році. Я готовий відповісти за скоєне, але прошу для моєї сім'ї міжнародного захисту, тому що на батьківщині за мою громадянську позицію на мене чекає позасудова кара або шантаж через погрози моїй сім'ї для відмови від показань незалежному суду", — написав ексвійськовий.

Сторінка з явки з повинною. Джерело: Gulalgu.net

Ексрозвідник зазначає, що загиблий командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін особисто наказував репресувати цивільних в Україні та Сирії, "передаючи накази Пригожина, який виконував волю Путіна".

Сам він входив в ПВК "Редут", яка, як зазначив сам, з 2021 року воює на боці бойовиків Л/ДНР. У 2014 році він командував групою захисту Бородая, який діяв від імені адміністрації Володимира Путіна

"Ми мимоволі стали співучасниками організованого перевороту на частині України, яким керувала АП Росії", — пише він, додаючи, що спостерігав "страшну фальсифікацію" під час "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Ба більше, він вказав, що спостерігав "криваву розв'язку" в Донецькому аеропорту в травні 2014 року, коли Бородай, зрадник з СБУ Олександр Ходаковський та їхні люди вбивали людей заради постачання грошей та зброї з Москви.

"Кремль замовляв більше жертв і обов'язково бойових дій під виглядом "визвольного руху народу", — розповів росіянин, та додав, що, обіймаючи посаду в "генпрокуратурі ДНР", спільно з ФСБ вийшов на слід обстрілу Донецька.

"Слід привів до Республіканської гвардії ДНР, яка підпорядковується генерал-майору Івану Кондратову ("Ваня Русскій") та Олександру Захарченку. Командував обстрілом командир батальйону Євген Іванов з позивним "Спис". Цілі — зрив "Мінську-2" та дестабілізація свідомості цивільного населення Донецька проти сил ЗСУ", — заявляє він.

При цьому, каже колишній офіцер, підрозділи Захарченка та Ходаковського, мінували вулиці та дороги в районі шахти "Трудовська" та прилеглий ліс без складання мап мінних полів, через що навесні 2015 року загинуло п'ять осіб, у тому числі — діти.

Сторінка з явки з повинною. Джерело: Gulalgu.net

Також він додав, що протягом 2021-2022 рр. ФСБ готувала ДРГ з ЦСО "Вимпєл" для дій в Україні поблизу окупованих територій Сходу для дестабілізації обстановки в ОРДЛО аби звинуватити Київ. На базі цих загонів було сфорсовано батальйонні тактичні групи, які вторглися в лютому минулого року, і ГРУшник був, за його словами, начальником розвідки 2-го загону.

Він додав, що під час військових маневрів російського контингенту неодноразово бачив "порушення 4-ї статті Женевської Конвенції стосовно цивільного населення", в тому числі жорстокість до військовополонених та їх розстріл, або вивезення дітей без батьків до Білорусі.

"Наприкінці березня в районі міст Гостомель–Буча я отримав наказ від співробітників контррозвідки розстріляти п'ятьох людей, яких ми тримали в полоні та яких ФСБ представила як диверсантів, хоча це всі були жителі найближчих сіл. Я наказ не виконав і людей відпустив, чим піддав себе переслідуванню за воєнним ордером", — заявив ексофіцер.

Сторінка з явки з повинною. Джерело: Gulalgu.net

Нагадаємо, що конгресмени США обговорять з Гаагою арешт Володимира Путіна за геноцид в Україні. Також Кремль планує провести низку заходів, метою яких буде "порятунок" репутації російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.