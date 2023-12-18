Экс-офицер ГРУ попросил политическое убежище в Нидерландах в обмен на показания Гааге

Бойцы спецназа военной разведки ГРУ. Иллюстративное фото: росСМИ

В Нидерланды прибыл бывший офицер российского ГРУ и старший инструктор формально не существующей ЧВК "Вагнер". Он просит предоставить ему политическое убежище в обмен на готовность предстать перед Гаагским судом и свидетельствовать о военных преступлениях России в 2014-2022 гг.

Об этом сообщает проект Gulalgu.net, основанный российским правозащитником Владимиром Осечкиным.

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По их данным, явку с повинной на имя прокурора МУС Карима Хана, написал полковник, глава так называемого 4-го отдела управления спецопераций "генпрокуратуры ДНР".

Как заявил экс-армеец, он готов свидетельствовать против:

идеолога "Новороссии" Владислава Суркова;

депутата Госдумы Александра Бородая;

командира 10-й бригады спецотряда ГРУ (в/ч 51532) генерал-майора Сергея Свида (позывной "Рязань", куратор ЧВК "Редут" и "Вагнер");

полевого командования ЧВК "Вагнер" и других сотрудников ФСБ и Министерства обороны России, курировавших "спецоперации" в Украине в течение 2014-2022 гг.

"Добровольно отдаю себя в руки международному правосудию, хочу очистить душу и рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина о вторжении в Украину в 2014 году. Я готов ответить за содеянное, однако прошу для моей семьи международной защиты, потому что на родине за мою гражданскую позицию меня ждет внесудебная казнь или шантаж из-за угроз моей семьи для отказа от показаний независимому суду", — написал экс-военный.

Страница с явки с повинной. Источник: росСМИ

Экс-разведчик отмечает, что погибший командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин лично приказывал репрессировать гражданских в Украине и Сирии, "передавая приказы Пригожина, выполнявшего волю Путина".

Сам он входил в ЧВК "Редут", которая, как отметил сам, с 2021 года сражается на стороне боевиков Л/ДНР. В 2014 году он командовал группой защиты Бородая, действовавшего от имени администрации Владимира Путина

"Мы невольно стали соучастниками организованного переворота на части Украины, которым руководила АП России", — пишет он, добавляя, что наблюдал "страшную фальсификацию" во время "референдумов" на временно оккупированных территориях.

Более того, он указал, что наблюдал "кровавую развязку" в Донецком аэропорту в мае 2014 года, когда Бородай, предатель из СБУ Александр Ходаковский и их люди убивали людей ради поставок денег и оружия из Москвы.

"Кремль заказывал больше жертв и обязательно боевых действий под видом "освободительного движения народа", — рассказал россиянин, и добавил, что, занимая должность в "генпрокуратуре ДНР", совместно с ФСБ вышел на след обстрела Донецка.

След привел к Республиканской гвардии ДНР, которая подчиняется генерал-майору Ивану Кондратову ("Ваня Русский") и Александру Захарченко. Командовал обстрелом командир батальона Евгений Иванов с позывным "Копье". Цели — срыв "Минска-2" и дестабилизация сознания граждан Донецка против сил ВСУ", — заявляет он.

При этом, говорит бывший офицер, подразделения Захарченко и Ходаковского, минировали улицы и дороги в районе шахты "Трудовская" и прилегающий лес без составления карт минных полей, из-за чего весной 2015 года погибли пять человек, в том числе — дети.

Страница с явки с повинной. Источник: росСМИ

Также он добавил, что в течение 2021-2022 гг. ФСБ готовила ДРГ из ЦСО "Вымпел" для действий в Украине вблизи оккупированных территорий Востока для дестабилизации обстановки в ОРДЛО, чтобы обвинить Киев. На базе этих отрядов были сфорсированы вторгшиеся в феврале прошлого года батальонные тактические группы, и ГРУшник был, по его словам, начальником разведки 2-го отряда.

Он добавил, что во время военных маневров российского контингента неоднократно видел "нарушение 4 статьи Женевской Конвенции в отношении гражданского населения", в том числе жестокость к военнопленным и их расстрел, или вывоз детей без родителей в Беларусь.

"В конце марта в районе городов Гостомель-Буча я получил приказ от сотрудников контрразведки расстрелять пятерых людей, которых мы держали в плену, и которых ФСБ представила в качестве диверсантов, хотя это все были жители ближайших сел. Я приказ не выполнил, и людей отпустил, чем подверг себя преследованию по военному ордеру", — заявил экс-офицер.

Страница с явки с повинной. Источник: росСМИ

Напомним, что конгрессмены США обсудят с Гаагой арест Владимира Путина за геноцид в Украине. Также Кремль планирует провести ряд мероприятий, целью которых будет "спасение" репутации российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.