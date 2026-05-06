Тижнями без води: експерт попередив про ризики через атаки РФ

Через російські удари по критичній інфраструктурі українці можуть залишатися без водопостачання від кількох тижнів до кількох місяців. Найбільші ризики стосуються прифронтових областей та міст із зношеними системами водопостачання.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Українці тижнями можуть бути без води

Попенко розповів, що подібні ситуації вже виникали після масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, у Києві частина мешканців тимчасово залишалася без води через проблеми з роботою каналізаційно-насосних станцій, які не мали достатніх резервних систем живлення.

Експерт пояснив, що у випадку нових пошкоджень відновлення систем може затягнутися. Тривалість ремонтів залежатиме від масштабу руйнувань та стану самої інфраструктури.

Найбільш вразливими до таких сценаріїв, за оцінкою Попенка, залишаються Сумська область, Харківська область, Дніпропетровська область, Запорізька область та Херсонська область.

Водночас проблема полягає не лише у ворожих обстрілах. За словами експерта, значна частина українських водоканалів давно потребує капітального ремонту, а зношені мережі роблять систему водопостачання вразливою навіть без додаткових атак.

Як писали Новини.LIVE, у березні експерт з водних питань Михайло Хорєв заявляв, що в Україні можуть запровадити графіки відключення води. Це можливо у випадку ударів РФ по об'єктах водопостачання.

Тоді ж Володимир Зеленський попереджав про нову хвилю атак від РФ. За його словами, ворог планує бити по інфраструктурі, логістиці та по водопостачанню.